Angola: Un religieux appelle à l'engagement des femmes dans la promotion d'une culture de paix

Cuito (Angola) — Le secrétaire de l'Église Congrégationaliste Evangélique d'Angola (IECA) à Bié, Martinho Sonjamba Diogo, a appelé à la nécessité pour les femmes de s'engager de plus en plus dans la promotion d'une culture de paix et d'harmonie sociale.

Le pasteur a lancé cet appel lorsqu'il intervenait, dans la ville de Cuito, sur le thème "Contribution des femmes dans la construction de la paix", lors d'une conférence promue jeudi par le Comité provincial de l'Organisation de la Femme Angolaise (OMA) de Bié, dans le cadre du jour Mars Femme.

Il a souligné que les femmes, en tant que génératrices de vie, épouses et soignantes du foyer, doivent être les principales bâtisseuses d'un environnement de paix, à travers l'éducation et la mobilisation de leurs membres, du quartier et de la communauté.

D'autre part, il a conseillé à cette couche d'investir dans la formation technique académique et professionnelle.

À son tour, la secrétaire provinciale de l'OMA de Bié, Maria Moura, a fait savoir que l'événement visait à mettre en valeur la contribution des femmes dans la construction de la paix dans le pays.

Il s'agissait également de réfléchir aux défis auxquels elles sont encore confrontées dans la société, en ce qui concerne l'accès à leurs droits et leur participation au processus de développement politique, social, économique et culturel.

Elle a également indiqué que son organisation continuera à encourager le Gouvernement angolais à maintenir sa mission de formation et d'autonomisation des femmes dans des domaines liés au processus de construction et de maintien de la paix et à promouvoir une culture d'harmonie sociale, basée sur des valeurs qui garantissent une large et développement efficace du pays.

La conférence comprenait également la participation de femmes d'autres organisations sociales.