Angola: Des musiciens angolais et étrangers au Festival de Kizomba

Luanda — La troisième édition du Festival de Kizomba, qui va avoir lieu le 7 mars, au Centre de Convention de Belas/Futungo (Luanda), accueillera des musiciens célèbres angolais et étrangers, a annoncé mercredi (28 février), l'organisateur de cet événement, Nuno Freitas.

Il s'agit des musiciens Ângelo Boss, Pato, groupe Impactus 4 (Angola), Nhone Lima, Dina Medina et Rui Last One (Cap-Vert), Christian Yeye et Francky Vincent (France).

Dans une interview à l'ANGOP, Nuno Freitas a déclaré que l'attente est positive, car l'objectif est, outre la préservation du style Kizomba (chants et danse), de faire voyager le public à travers les souvenirs nostalgiques avec les artistes qui ont marqué les années 80, 90 et 2000.

Trois mille billets sont disponibles pour l'événement.

Selon l'organisateur, l'essence du Festival Kizomba est de présenter au public des chanteurs nationaux et étrangers très célèbres dans le cadre de la promotion du style Kizomba, puisque cette matrice de la musique angolaise est en train de s'étendre à travers la diaspora.

La 2ème édition avait mis sur la scène les musiciens Eduardo Paim, Margareth do Rosário, Yola Araújo, Maya Cool e O2 (Angola), Zé Carlos, Jocel, Marizia do Rosário et Yvon Paris (Cap-Vert) et le musiciens français Thierry Cham.