Angola: L'AN approuve le rapport trimestriel d'exécution de l'OGE

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) a approuvé jeudi le projet de Résolution sur l'évaluation du Rapport Général d'Exécution du Budget Général de l'Etat (OGE) pour le troisième trimestre de 2023.

Le projet de résolution a été approuvé par 97 voix pour, 71 contre et trois abstentions lors de la 4ème séance plénière extraordinaire de la 2ème session législative de la Ve législature.

Le rapport trimestriel du bilan d'exécution, qui couvre 18 recommandations à l'Exécutif, a constaté, tout au long du troisième trimestre 2023, que sur les 164 administrations municipales, seules 46 ont soumis les comptes dus.

Le document souligne que sur les 18 provinces que compte le pays, seules quatre (4) ont pleinement respecté les obligations de rendre des comptes, notamment celles de Cuanza-Norte, Huambo, Malange et Namibe.

Il indique également que sur les 88 missions diplomatiques et consulaires, seules 23 ont fait des rapports réguliers, 36 des rapports irréguliers et 29 n'ont pas fait de rapports.

Le rapport d'exécution du budget de l'État 2023 relatif au troisième trimestre a été transmis à l'Assemblée nationale le 31 octobre 2023 (dans les délais fixés par la loi).

Le taux d'inflation pour la période sous revue s'est élevé à 12,22 pour cent, supérieur au taux d'inflation de 11,1 pour cent défini dans l'OGE 2023.

Le secteur pétrolier a enregistré une production journalière moyenne de 1,12 million de barils, en dessous du quota fixé lors de l'OGE 2023, estimé à 1,18 million de barils.

Le prix moyen à l'exportation du baril de pétrole était de 86,3 USD le baril, soit une augmentation de 11,3 USD le baril par rapport au prix fiscal de 75,00 USD défini dans l'OGE 2023.

Les revenus du diamant ont enregistré un niveau de revenus de 13 pour cent et une augmentation de 33 pour cent par rapport au troisième trimestre 2022, malgré un taux de participation de 0,39 pour cent des revenus totaux.

D'autre part, les contributions aux revenus du secteur pétrolier ont été de 51,26 pour cent, soit plus que les contributions des revenus du secteur non pétrolier enregistrées de 40,58 pour cent.

Les recettes courantes perçues d'un montant de 3.359.229 millions de kwanzas ont été supérieures aux dépenses courantes réalisées évaluées à 1.958.189 millions de kwanzas, ce qui signifie que l'excédent des recettes courantes d'un montant de 1.401.040 millions de kwanzas a été utilisé pour payer les dépenses en capital.

Dans le domaine de l'exécution des Dépenses par Fonction, l'Exécutif a donné la priorité aux opérations de la Dette Publique avec un taux de participation de 43 pour cent, suivies du secteur social avec un taux de participation de 23 pour cent, de la Défense, de la Sécurité et de l'Ordre Public avec 14 pour cent, les services et le secteur économique, tous deux avec un taux de participation de 10 pour cent.

En ce qui concerne les organes centraux de la justice, au troisième trimestre 2023, des dépenses globales s'élevant à 9,98 pour cent de l'enveloppe budgétaire approuvée ont été engagées. Les crédits saisis représentaient 29,47 pour cent des dépenses approuvées.

À cet égard, le rapport indique que les tribunaux de district ne sont toujours pas inclus comme unités budgétisées dans le système intégré de gestion financière de l'État (SIGFE) et que, par conséquent, leurs dépenses continuent également à être effectuées dans les tribunaux provinciaux, qui ont été aboli dans la nouvelle organisation judiciaire.

En termes d'exécution des dépenses par fonction PIP, l'Exécutif a donné la priorité au secteur économique avec un taux de participation de 40,98 pour cent, suivi du secteur social avec un taux de participation de 39,95 pour cent, de la Défense et de la Sécurité et de l'Ordre Public avec un taux de participation de 18,57 pour cent et services publics avec un taux de participation de 0,49 pour cent.

D'autre part, le solde de la dette publique s'est élevé à 55,56 milliards de kwanzas, soit l'équivalent de 67,3 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 76 pour cent par rapport au solde du troisième trimestre 2022.

Le stock de la dette publique extérieure par créancier calculé jusqu'au troisième trimestre 2023 s'élevait à 41.016.942 millions de kwanzas, soit 49,687 millions de dollars américains.

Dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, l'accent est mis sur l'inclusion de 883 916 enfants dans le sous-système d'éducation préscolaire, dans les écoles primaires, en réponse à l'application de mesures visant à réduire l'abandon scolaire et à augmenter le nombre d'enfants dans le système éducatif.

À cet égard, nous soulignons également l'attribution de 18 634 bourses à des élèves du primaire de 62 écoles des municipalités de Viana, Icolo e Bengo à Luanda, Ambriz et Dande à Bengo, à titre pilote, dans le cadre du projet Apprentissage pour tous (PAT).

Concernant le Programme de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté, au cours de la période analysée, 328 123 ménages enregistrés ont été validés et inscrits au Programme Kwenda et 230 220 nouveaux ménages ont été payés, plaçant le pourcentage d'atteinte de l'objectif annuel de nouveaux paiements pour 2023 à 58% des 395 377 ménages prévus.

Le Rapport de Bilan d'Exécution du troisième trimestre de l'OGE-2023 a été exécuté dans un contexte d'incertitude quant à la reprise de l'économie nationale et internationale, compte tenu du maintien de la situation géopolitique, qui a provoqué un choc dans l'offre du prix du un baril de pétrole sur le marché international.

Le Budget Général de l'État pour l'année économique 2023 prévoit les recettes et fixe les dépenses à hauteur de 20 104 207 404 872,00 kz (vingt milliards cent quatre milliards deux cent sept millions quatre cent quatre mille huit cent soixante-dix-huit deux Kwanzas).

Déclarations de vote

La députée Aia Eza da Silva, du MPLA, a justifié son vote en faveur du projet de résolution résultant de l'évaluation du rapport d'exécution de l'OGE par rapport au III de 2023, car elle considère que le document est conforme à l'impératif juridique établi par le Règlement Parlementaire et dans la loi OGE 15/10.

Elle a précisé que l'évaluation de la responsabilisation en matière d'exécution budgétaire trimestrielle amène cette "Maison des Lois" à formuler des recommandations pertinentes et précises qui doivent être appliquées dans la gestion actuelle et future de l'OGE.

A l'inverse, le groupe parlementaire de l'UNITA a déclaré avoir voté contre le document "parce que la majorité des unités budgétaires n'étaient pas responsables et, par conséquent, personne n'était tenu pour responsable politiquement, financièrement, disciplinairement, civilement ou pénalement".