Congo-Kinshasa: Affaire Okende - Hervé Diakese dénonce « un déni de justice inadmissible »

L'avocat Hervé Diakese, porte-parole d'Ensemble pour la République, a qualifié, jeudi 29 février, de « conclusions scandaleuses, déni de justice inadmissible » le rapport du Procureur général près de la Cour de cassation, concluant au suicide de l'ancien ministre des Transports et député national, Chérubin Okende, membre de ce parti politique.

Tout sera mis en oeuvre pour soutenir les démarches de la famille du défunt, a déclaré Me Diakese, afin d'obtenir une justice autrement.

« Ces conclusions nous ont scandalisés et nous révoltent. Ça nous permet de conclure que la justice congolaise ne veut pas de manifestation de la vérité dans l'affaire de Chérubin Okende. Cette conclusion est un déni de justice, parce qu'en concluant au suicide, on clôture l'enquête, il n'y a plus homicide. Et ça c'est totalement inadmissible », a dénoncé l'avocat.

Pour lui, même si on entre dans la logique du Procureur général, ce dernier « ne dit pas la cause du suicide, est-ce par asphyxie, strangulation, par balle ? Or seul le rapport du médecin légiste, donc le rapport de l'autopsie aurait permis de connaitre les causes exactes et l'heure de la mort ainsi que les circonstances probables de la mort. Et la justice congolaise ne veut pas le mettre à la disposition de la famille ».

Le porte-parole du parti politique de Moïse Katumbi a insisté sur le fait que ce rapport a été toujours exigé par la famille biologique du défunt.

Au cours de sa communication, le Procureur général près la Cour de cassation a indiqué que tous les rapports des experts nationaux et internationaux notamment sud-africains, du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo (BCNUDH) et d'une Belge comme simple observatrice, convergent à la même conclusion, à savoir le suicide par balle.