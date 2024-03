Congo-Kinshasa: Beni - 22 agents de la CNC-ALPC formés sur le traçage des armes et munitions illicites

Vingt-deux agents de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres (CNC-ALPC ) de Beni, au Nord-Kivu, sont formés depuis jeudi 29 février sur le marquage et le traçage des armes légères et munitions illicites.

Cette formation de trois jours est organisée par la MONUSCO avec comme objectif de mieux lutter contre l'insécurité dans la région de Beni qui est une cible récurrente des attaques des groupes armés.

Durant les séances, les participants apprennent à identifier et à marquer différents types d'armes et munitions.

Christelle Safari est une apprenante. Elle affirme qu'il y a du bénéficie a tiré de cette formation.

« J'ai compris qu'il y a plusieurs sortes d'armes et leurs origines. Je suis maintenant capable d'identifier une arme et faire son marquage, d'aller sur le terrain et de savoir que l'arme provient de tel ou tel pays. Aussi de savoir si l'arme est illicite ou pas », a-t-elle expliqué.

Par sa part, Gervais Kambale Kasonia, un autre bénéficiaire, estime que désormais grâce cette formation, la sécurité pourrait s'améliorer dans la ville de Beni.

« Maintenant, nous sommes outillés convenablement et nous avons joint la théorie à la pratique. Nous estimons que la sécurité dans la ville sera améliorée. Nous serons professionnels parce qu'avant, nous travaillions sans aucune notion », indique-t-il.

Après les agents de la CNC-ALPC de Beni, une formation similaire sera organisée en faveur des agents de cette commission à Butembo, dans la même région.