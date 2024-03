Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Mars 2024

Côte d'Ivoire : Défis du secteur du logement - Bruno Koné échange avec la Banque mondiale

Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) a eu une rencontre avec Mme Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des Opérations de la Banque mondiale, le jeudi 29 février 2024, à son cabinet sis au Plateau. La directrice des Opérations de la Banque mondiale accompagnée d'une délégation de l'institution a discuté, selon la publication du service de communication du Mclu, des avancées et défis du secteur du logement. Lors des échanges, à en croire le Sercom du ministère, les représentants de la Banque mondiale ont exprimé un grand intérêt pour les projets en cours, soulignant leur impact significatif sur le développement urbain et la réduction de la pauvreté. En retour, le ministre Bruno Koné a dit l'importance cruciale de garantir un financement dont le but est de rendre les logements locatifs plus accessibles et l'acquisition de maisons à des coûts abordables. (Source : Fratmat.info)

Niger : Transport aérien - Air Côte d'Ivoire reprend ses liaisons entre Abidjan et Niamey

Air Côte d'Ivoire a communiqué sur la reprise de ses vols à destination du Niger à partir du samedi 2 mars 2024.Cette annonce a été diffusée le mercredi 28 février via les réseaux sociaux. En effet, cette décision fait suite à la levée des sanctions par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à l'encontre du Niger. L'information est rapportée par (aniamey.com)

Burkina Faso : Attaques terroristes contre une mosquée et une église - L'Iran condamne

L'ambassade de la République islamique d'Iran à Ouagadougou a fermement condamné les attaques terroristes perpétrées le 25 février contre une mosquée et une église au Burkina Faso, exprimant ses condoléances au gouvernement et au peuple burkinabè, a-t-on appris ce vendredi 1er mars 2024.

L'information est rapportée par le site aouaga.com. Sur sa page Facebook, l'ambassade a déclaré : « L'ambassade de la République islamique d'Iran à Ouagadougou condamne l'attentat terroriste du 25 Février dernier contre une mosquée et une église au Burkina Faso, qui a tué et blessé de nombreux innocents. ». Elle a également exprimé ses condoléances, en particulier aux familles des victimes de ces attaques terroristes. ( Source:aouaga.com)

Bénin : Révision de la constitution - Jacques Ayadji invite les 109 députés à respecter le peuple béninois

Jacques Ayadji n'accompagne pas la proposition de loi portant révision de la constitution introduite à l'Assemblée nationale par le député Assan Séibou. Dans un message, l'acteur politique invite les 109 députés à respecter le peuple béninois.Reçu sur Crystal News à la faveur des 34 ans de commémoration de la conférence nationale des forces vives de la nation de Février 1990, le président du parti Moele-Bénin a opiné autour des dernières actualités sur la révision de la constitution. Sur le sujet, l'ancien syndicaliste invite les députés de la neuvième législature au respect du peuple béninois et au respect du président de la République.(Source :acotonou.com)

Gabon : Diplomatie - Le président Oligui Nguema invité par William Ruto au Kenya

Le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu en tête-à-tête, le jeudi 29 février, avec son homologue Kenya William Ruto, qui a invité le chef de l'Etat à effectuer une visite officielle en terre Kenyane, rapporte un communiqué de la présidence parvenu à l'Agp.«Le président de la République du Kenya a profité de cette rencontre pour adresser une invitation officielle à Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, afin qu'il effectue une visite d'État en terre kényane», indique le communiqué. (Source : alibreville.com)

Rca : Insécurité - Opérations militaires contre des groupes armés non loin de Ndele

Des opérations militaires de l'armée et de ses alliés sont signalées à une centaine de Km de la ville de Ndele, chef-lieu de la préfecture du Bamingui-Bangoran. Selon des sources locales, des soldats russes et Faca ont mené, ces deux derniers jours, des opérations militaires contre des positions des hommes armés dans les environs la ville.Selon des informations rapportées à Radio Ndéké Luka, une opération militaire des FACA et leurs alliés russes a été lancée depuis le 24 février dernier contre des groupes armés à Miamani, Chari et Diki, localités situées entre 140 et 150 Km de Ndélé, axe Ngolongosso. D'après les mêmes sources, les militaires centrafricains et leurs alliés russes ont réussi à chasser ces hommes armés et que pour le moment c'est l'opération de ratissage qui se poursuit dans la zone. Cette opération militaire intervient après la découverte par des Faca d'une cache d'armes près du village Akoussoulbak proche de Ndélé, la semaine dernière. Une opération similaire se serait produite à Zangba, cette fois-ci dans la Basse-Kotto.(Source :abangui.com)

Guinée : Nouvelle Constitution en Guinée - Vers la fin du suspense

Nous sommes le 1er mars 2024, c'est le mois au cours duquel la nouvelle Constitution sera connue du grand public guinéen. C'est ce qu'a promis le président du Cnt (Conseil National de la Transition), le 15 février dernier, à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, en marge de la table ronde des bailleurs pour le financement du PRI (Programme de référence intérimaire), organisée par l'ancien gouvernement.Le Premier responsable de l'organe législatif de la transition Dr Dansa Kourouma, dans une interview accordée à l'envoyé spécial d'Africaguinee à cette grande rencontre, a déclaré que la constitution guinéenne que son institution est en train de finaliser, est une constitution qui répond aux attentes exprimées par les guinéens, une constitution qui s'est inspirée des meilleures pratiques en tirant les leçons de l'histoire politique de la Guinée. (Source : africaguinee.com)

Tchad : Mort du principal rival du général Déby à la présidentielle - Il a été « exécuté », accuse son parti

Le parti de Yaya Dillo Djérou, principal opposant au Tchad, accuse les militaires d'avoir « exécuté à bout portant » son leader mercredi pour l'évincer de la course à la présidentielle dans deux mois contre son cousin le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte « C'est une exécution, ils ont tiré à bout portant sur lui pour l'exécuter car il était devenu gênant », a assuré à l'Afp Robert Gamb, secrétaire général du Parti socialiste sans frontières (Psf). (Source :Afp)

Mali : Dialogue Inter-Maliens - La remise du rapport d'étape au président de la transition prévue pour le lundi 4 mars 2024

Comme à l'ouverture, le premier Ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga a présidé, hier jeudi 29 février 2024, au Centre international de conférences de Bamako, les travaux de quatre jours de l'atelier national de validation des Termes de référence (Tdr) du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation Nationale. Après plus de 96 heures d'intenses cogitations, les délégués venus de l'intérieur du pays, du District de Bamako et de la Diaspora, en compagnie des membres du comité de pilotage, ont apporté des réglages et retouches nécessaires à l'avant-projet des Tdr qui avaient déjà été préparés avant leur arrivée. Les principales conclusions retenues ont été présentées par le rapporteur général du Comité de pilotage du Dialogue Inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, Boubacar Sow. (Source : abamako.com)

Ethiopie : Après une semaine de détention - Le journaliste français Antoine Galindo a été libéré

Le journaliste français Antoine Galindo était en route vendredi pour la France, après une semaine de détention en Éthiopie. Il avait été arrêté lors d'un rendez-vous avec un représentant de l'opposition oromo, et soupçonné par la justice de « conspirer pour créer le chaos » dans le pays. Le journaliste français Antoine Galindo, incarcéré depuis une semaine en Éthiopie, a été libéré jeudi 29 février et est en route pour la France, a annoncé à l'Afp son employeur, la publication spécialisée Africa Intelligence. « Je vais bien, je suis en bonne santé" et "j'ai été bien traité », malgré des conditions de détention difficiles, a déclaré Antoine Galindo à un journaliste de l'Afp avant son départ. (Source : France 24)