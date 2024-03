Congo-Brazzaville: Formation - Un atelier de chant avec Fanie Fayar

Le programme de formation dédié aux jeunes artistes favorisera le développement de leur carrière, tout en valorisant leur esprit créatif. Par des échanges de connaissances et d'expériences, Fanie Fayar et ses partenaires veulent stimuler le génie créateur des jeunes artistes congolais.

Le programme consacré au coaching vise à créer des champions de demain dans le domaine de la musique afin qu'ils utilisent pleinement leur potentiel pour relever les défis qui les attendent dans leurs parcour artistique. Ce cadre permettra aux organisateurs et leurs partenaires de mettre en oeuvre un certain nombre d'activités au bénéfice des participants, consacrées à promouvoir la richesse créative des jeunes artistes congolais et favoriser de nouveaux talents qui émergent sur l'ensemble du territoire national. La rencontre fera intervenir d'autres formateurs influents du monde de la musique qui, par leurs parcours et leurs expériences, constitueront une source d'inspiration pour la jeunesse, afin de lui permettre de prendre confiance en elle-même, d'une part, mais aussi et surtout de faire comprendre aux participants que le parcours de réussite n'est pas linéaire, mais rempli d'obstacles à surmonter, d'autre part.

Auteure, compositrice, interprète, coach vocal et productrice née au Congo, Fanie Fayar a débuté sa carrière en 1996 dans la chorale à Brazzaville, avant d'intégrer le groupe Yela-Wa en 2000 et participer au Masa en Côte d'Ivoire, en 2001. La même année, elle crée le groupe Tandala en compagnie d'autres artistes tels que Sylvain Scafio et Rosy Baleka. En 2002, Fanie Fayar accompagne le groupe Widila au centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa puis intègre le groupe Nkota, en 2003, comme unique femme et remporte le prix Découverte et le prix spécial tam-tam d'or en 2007. En 2009, elle chante avec le groupe Nkota deux albums dont "Je n'irai pas là-bas". L'artiste a participé à la première scène internationale des voix de femmes, au salon des chanteuses de la forêt en 2017, événement dédié à la promotion et à la valorisation des chanteuses d'Afrique centrale.

%

Sa puissante voix lui a déjà valu la médaille d'or de la chanson aux Jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017 ; la sélection du rêve africain (Afro petite show en 2021). Son expression artistique navigue sur ses originalités et sa tradition qui résonnent aux rythmes des polyphonies pygmées fusionnées aux musiques actuelles. Fusionnelle, la musique de Fanie Fayar, c'est du pluriel assuré. Depuis 2015 quand elle s'est lancée dans sa carrière solo, elle mélange les genres musicaux pour se distinguer dans cet univers fortement dominé par les hommes. Dans ses textes, elle parle des difficultés du métier d'artiste et de la vie humaine. Engagée dans la cause du leadership féminin, Fanie Fayar transmet régulièrement sa culture et ses compétences lors des cours, ateliers de chant et d'instruments traditionnels tels que la sanza, le balafon, le ndara et le tam-tam.