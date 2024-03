Congo-Brazzaville: Musique - Afara Tsena en concert à Paris

Le jeune artiste congolais, Afara Tsena, sera en concert à Paris, en France, le 11 mai prochain. Son passage marquera l'histoire car il sera le premier artiste urbain congolais à s'y produire dans une salle de plus de neuf cents places.

L'éloge de la carrière du jeune artiste Afara Tsena ne fait que se justifier. Dans la continuité de l'authenticité, il symbolise avec justesse l'effervescence que représente la musique urbaine au Congo. Pour ce grand rendez-vous parisien, l'artiste entend porter encore haut le drapeau congolais comme il a l'habitude de le faire. Il est jeune, beau, plein d'énergie et a la verve musicale dans les veines. Il promet de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire.

Ce concert, Afara Tsena l'abordera avec maestria et beaucoup de professionnalisme devant un public dont il imagine déjà enflammé, où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle vitaminé aux sons d'Afro- mbokalisation. Bernadet Galeko, manager de l'artiste, lance un appel vibrant aux mélomanes de la diaspora : « J'invite tous les Congolais de la diaspora à venir très nombreux à ce grand rendez-vous, ce concert de grande envergure car l'histoire sera écrite ce jour-là. Ce concert disons-le, c'est un concert du patriotisme car c'est pour la première fois qu'un jeune artiste urbain congolais de Brazzaville puisse donner un spectacle live dans une grande salle de spectacle en France. C'est vrai que la rumba reste la musique mère, mais vous savez, à travers l'Afro-mbokalisation d'Afara Tsena, la musique congolaise aujourd'hui est maintenant parmi les oeuvres que nous comptons en Afrique ».

Avec son concept innovant « Afro-mbokalisation » alliant le ndombolo, le coupé-décalé et le folklore congolais, Afara Tsena a déjà réussi à faire vibrer les foules au Congo et même au-delà des frontières. Les mélomanes de toute part ne peuvent s'empêcher de se trémousser ou de se tortiller au son de ses morceaux. L'artiste garde la même énergie, le même enthousiasme et l'envie de faire de chacun de ses concerts un moment unique de vie. Il aime manifestement la scène et dégage une belle énergie et, pendant ce concert de Paris, il donnera par son charisme, son professionnalisme et son énergie débordante un aperçu de son talent. Une belle carte de visite qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et opérateurs culturels vont désormais compter, car Afara Tsena, c'est d'abord une voix puissante, fervente et généreuse, qui a le gain idéal pour aborder un répertoire pleinement riche.

Bernadet Galeko plaide, par ailleurs, pour la valorisation de ce style musical. « Depuis que cette musique est en train d'évoluer, on a senti que le Congo Brazzaville est davantage plébiscité sur l'échiquier culturel mondial. Mélange des sonorités folkloriques associées à la musique moderne, l'Afro mbokalisation est un patrimoine national à conserver et promouvoir », a-t-il déclaré.