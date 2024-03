Congo-Brazzaville: Melting crew awards 2024 - Plusieurs artistes congolais parmi les invités

Plus de six artistes congolais seront sur scène à Paris, en France, le 21 avril prochain, dans le cadre de la 12e édition de Melting crew awards. Aux rythmes des musiques congolaises et du monde, l'événement fera vivre aux spectateurs une ambiance inédite.

Au nombre des artistes congolais invités, on comptera Paterne Maestro, Ya Jean Sekoumounda, Diesel Gucci, Sheryl Gombo, BG one number one, DJ Antivirus et bien d'autres artistes. Pour cette 12e édition de Melting crew awards, les talents créatifs congolais qui seront sur scène auront l'occasion de se rencontrer avec d'autres artistes pour partager les idées, les expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale. Ce grand rendez-vous qui vise à transcender les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques contribue ainsi au développement de la musique et aux carrières de certains jeunes qui manquent parfois de visibilité et de notoriété.

L'événement fera une symbiose entre les grands noms de la musique avec les jeunes artistes émergents de divers horizons. Du hip hop, de la soul, de l'Afro beat, la RnB, en passant par la rumba congolaise, le ndombolo, le coupé- décalé seront au programme. « Notre objectif, entre autres, est de rassembler les peuples par le biais de la culture ; créer une culture pour tous en France grâce à la mixité, en même temps nous restons attachés à nos origines. Aujourd'hui, je peux affirmer que, pour une raison, le Melting crew awards est déjà inscrit dans le paysage culturel de la diaspora, avec pour preuve, le nombre de spectateurs qui viennent de partout de l'Europe pour y assister », a expliqué le comité d'organisation.

%

Depuis 2012, cet événement met chaque année à l'honneur les différentes facettes de la culture afro-urbaine à travers une programmation riche destinée à tous les publics. Il permet aux jeunes de se rassembler et de disposer d'une scène pour exprimer leurs talents. L'association organisatrice a l'ambition de montrer l'image positive de la richesse, de la diversité, la mixité culturelle et le dynamisme des danses afro-urbaines. Ce sont ces univers très présents à Fontenay-sous-Bois que les organisateurs ont à coeur de promouvoir.

Melting crew awards, ce n'est pas seulement de la musique, de la danse et des distinctions. Outre les animations, il est prévu, comme lors des précédentes éditions, une collecte des fournitures scolaires en faveur des familles démunies d'Afrique et dans le monde. L'objectif est de favoriser les échanges interculturels et promouvoir l'expression de la solidarité.