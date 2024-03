Angola: L'INEFOP prévoit plus de 15 mille stages professionnels pour 2024

Luanda — Quinze mille 557 stages professionnels seront promus cette année par l'Institut National d'Emploi et Formation Professionnelle (INEFOP), a déclaré jeudi, le directeur général de cet organisme, Manuel Mbangui.

L'annonce a été faite lors de la signature des conventions de stages professionnels entre l'INEFOP et les entreprises Petromar, DW et Carmon, lors de l'ouverture du cycle de formation 2024.

Selon le responsable, les stages sont liés aux domaines de l'électricité, de l'électronique, des carrières, de la coupe et de la couture, de la mécanique et de l'informatique, les personnes intéressées doivent donc postuler à l'un de ces postes vacants via le site Internet de l'INEFOP.

Ces stages professionnels, a-t-il poursuivi, durent trois mois et seront rémunérés.

"Notre objectif est de continuer à lutter contre le chômage des jeunes, avec l'aide du travail indépendant, ainsi que des stages professionnels, où beaucoup finissent par obtenir leur premier emploi", a-t-il déclaré.

Placé sous le thème « Une formation professionnelle moderne et inclusive, clé du développement du capital humain », l'événement a réuni environ 500 stagiaires.

L'INEFOP est un organisme supervisé par le Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale et a pour mission d'assurer la mise en oeuvre des politiques actives du marché du travail et du Système National de Formation Professionnelle.