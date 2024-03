Angola: La Cour Suprême défend le traitement électronique devant les tribunaux

Luanda — La vice-présidente de la Cour Suprême, Efigénia Lima, a défendu jeudi, à Luanda, la mise en oeuvre du traitement électronique devant les tribunaux de juridiction commune.

Intervenant au séminaire sur la modernisation de l'activité judiciaire, la juge a expliqué que cette démarche permettra d'obtenir des gains significatifs en termes de simplification et de rapidité des procédures.

De même, a-t-elle souligné, cela contribuera à éviter et à réduire les procédures judiciaires en cours ainsi que le temps et les efforts consacrés à des tâches inutiles et répétitives.

« Évidemment, cette transformation aura un impact positif sur la vie quotidienne des personnes, de la société et par conséquent de l'institution, ce qui nous pousse à adopter de nouvelles technologies, permettant de réaliser et de résoudre rapidement les activités personnelles et institutionnelles, a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé que, compte tenu de ce constat, le pouvoir judiciaire, en tant qu'organe de souveraineté de l'État, ne peut rester en marge de ce processus évolutif, sous peine d'être dépassé dans le temps et dans l'espace, face à cette machine de grande puissance qui bouscule le monde et le système numérique.

La responsable a mentionné que la transformation numérique des tribunaux repose sur un ensemble de mesures qui passent par un processus de réformes juridiques et technologiques, visant à augmenter le niveau d'efficience et d'efficacité des tribunaux, ce qui augmente certainement la sécurité juridique, l'accessibilité et la confiance des citoyens aux tribunaux.

Efigénia Lima a toutefois réitéré que le traitement électronique est un processus progressif, qui implique des réformes législatives, une modernisation des systèmes et surtout un investissement en capital humain, afin de garantir une transition et un transfert de connaissances à tous les employés liés au pouvoir judiciaire.

"Ils doivent participer à ce changement, depuis les tribunaux de première instance jusqu'au plus haut niveau", a-t-il souligné, espérant que le séminaire s'avérera être une "bonne nouvelle" pour l'ensemble du pouvoir judiciaire.