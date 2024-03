Angola: La proposition de loi DPA est généralement adoptée à l'AN

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) a approuvé jeudi, de manière générale, le Projet de Loi sur la Division Politico-Administrative (DPA), qui couvre 20 provinces et 325 municipalités et 375 communes.

Le document a été approuvé avec 101 voix pour (MPLA et groupe parlementaire mixte PRS/FNLA), 79 voix contre (UNITA) et deux abstentions du PHA, lors de la 4ème séance plénière extraordinaire de la 2ème session législative de la Ve Législature.

L'initiative législative de l'Exécutif vise, d'une part, à promouvoir le développement équilibré du territoire, à rapprocher les services publics des citoyens, à garantir la pleine occupation du territoire et, d'autre part, à rationaliser les services de l'administration de l'État, en augmentant leur efficacité, efficience et équité.

Le Diplôme prévoit la création de deux nouvelles unités territoriales au niveau provincial, qui résulteront de la division de la province de Moxico (devenant ainsi deux : Moxico et Cassai-Zambeze) et de Cuando Cubango (devenant ainsi deux : provinces de Cuando et Cubango).

Le projet de loi, qui va maintenant être discuté dans les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale, prévoit également la suppression de certains districts de niveau infra-communal, l'élimination de la distinction entre Districts Urbains et Communes.

Certaines de ces unités s'élèvent au niveau municipal, en tenant compte des conditions géographiques et démographiques et de la nécessité de garantir un contrôle efficace des frontières nationales.

Avec la nouvelle Division Politico-Administrative, l'Angola sera composé de 20 (vingt) provinces, 325 (trois cent vingt-cinq) municipalités et 375 (trois cent soixante-quinze) communes.

Les provinces d'Uíge, Malanje et Lunda-Norte compteront le plus grand nombre de communes pour rapprocher encore plus les populations.

Dans le cas de Luanda, la DPA prévoit la création de nouvelles municipalités, notamment Kilamba, Estalagem et Calumbo, cette dernière qui regroupera les quartiers de Zango 1, 2, 3, 4 et 5.

Du point de vue économique et social, ce projet de loi prévoit certains avantages tels que la réduction des inégalités et des taux de pauvreté au sein de la population.

Le projet de loi sur la Division politico-administrative comprend un préambule et un dispositif, systématisés en 22 chapitres, 40 sections et 514 articles.

A l'occasion, le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a souligné le fait que l'opposition ait manifesté, tout au long du débat parlementaire, une obsession (une préoccupation excessive) pour l'institutionnalisation des élections locales, ce qui a fini par détourner le sujet qui était sur la table.

"Quand nous avons abordé la question de la division politico-administrative, nous n'avons pas voulu la confondre avec la question de la mise en oeuvre des élections locales, nous parlons de l'organisation du territoire, qui existe à la fois dans un scénario d'élections locales et dans un scénario d'administration locale de l'Etat", a-t-il expliqué.