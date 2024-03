Angola: La BNA veut l'expansion des services financiers sur tout le territoire

Luanda — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a déclaré ce jeudi qu'il espérait, à court et moyen terme, voir une plus grande expansion des services financiers dans toutes les municipalités, à la suite des avis nº4/22, du 3 février sur l'Expansion du Service financier, et n° 18/22, du 11 octobre, sur l'Expansion du Réseau bancaire.

Manuel Tiago Dias, qui a ouvert la Conférence sur l'expansion des services financiers, une organisation de la BNA, a expliqué les résultats préliminaires des initiatives en cours pour réduire les asymétries, par exemple entre le nombre de distributeurs automatiques et le nombre d'habitants.

Il a fait savoir qu'en 2023, la BNA avait signé, avec huit banques commerciales, un Protocole pour l'expansion des distributeurs automatiques dans la municipalité de Viana, la plus peuplée de la province de Luanda.

Les plans présentés par les institutions bancaires qui ont adhéré au protocole indiquent qu'elles prévoient l'installation de 78 guichets automatiques et qu'à ce jour, elles en ont déjà installé 69.

Pour lui, ces statistiques témoignent du succès de cette initiative, qui pourrait certainement être reproduite dans d'autres municipalités.

De même, il a indiqué que les résultats sont encourageants en ce qui concerne l'expansion des activités des banques, dans toutes les municipalités du pays, malgré les difficultés d'accès et les défis liés aux infrastructures, tant énergétiques que de télécommunications.

« L'expansion des services financiers est fondamentale, car elle permet non seulement d'évaluer l'impact de la mise en oeuvre de bonnes pratiques sur l'état de notre situation socio-économique actuelle, mais aussi de contribuer à atteindre un équilibre entre incitation, innovation et préservation de stabilité de l'écosystème financier», a-t-il affirmé.

En outre, a-t-il indiqué, il est essentiel d'évaluer la perspective des consommateurs reflétée dans les données sur l'offre et la demande de services financiers, afin d'adopter des mesures qui contribuent à l'accès de la population angolaise aux produits et services financiers.

D'autre part, il a fait savoir que le Plan stratégique de la BNA prévoit, pour la période 2023-2028, la modernisation permanente du système financier angolais.

Les données officielles indiquent qu'il existe 23 institutions financières bancaires en Angola, dont 21 à capitaux privés et deux publiques, et 66 sont des institutions financières non bancaires.

La conférence représente la 1ère édition du cycle de conférences annuelles 2024 de la BNA, car l'institution assume la responsabilité d'aborder des sujets concernant sa mission dans le système financier et de réfléchir au scénario actuel tous les deux mois.

Des membres du Conseil d'administration de la BNA, des représentants d'institutions financières bancaires et non bancaires, du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, ainsi que le secrétaire d'État aux Pouvoirs locaux, Márcio Daniel, participent à l'événement.