Angola: Les gouvernements provinciaux défendent la mise en oeuvre de mesures de lutte contre la déforestation

Bibala — Des membres de gouvernements de Namibe et de Huíla ont défendu mercredi, dans la municipalité de Bibala, la mise en oeuvre urgente d'un plan coordonné de lutte contre la déforestation dans les Serras da Leba et Humbia, avec l'abattage d'arbres pour la fabrication de charbon.

La réunion, qui a réuni les deux gouvernements dans la municipalité de Bibala, province de Namibe, visait à esquisser, entre autres, les stratégies liées au flux migratoire et au travail des enfants, ainsi qu'au transport et à la gestion des postes de contrôle des marchandises.

Au terme de la réunion et en conclusion, ils ont souligné la mise en oeuvre de mesures préventives urgentes, telles que l'identification et le démantèlement des zones d'exploitation illégale du bois de chauffage et du charbon.

Ces mesures comprennent également la sensibilisation et la plantation d'arbres pour le repeuplement forestier, et ces actions sont déjà en cours, avec l'aide des autorités traditionnelles, de l'administration municipale et communale de Bibala.