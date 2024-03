Angola: Les changements dans la division administrative ont apporté des bénéfices - Adão de Almeida

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a déclaré jeudi que les changements apportés au fil du temps à la division politico-administrative ont apporté des bénéfices aux populations des provinces de Lunda-Norte et Bengo.

Intervenant au Parlement, dans le cadre de la discussion et de l'approbation, en général, du Projet de Loi sur la Division Politico-Administrative (DPA), il a souligné les différents projets réalisés dans ces régions pour le bien-être de la population.

Il a rappelé qu'en 1978, la province de Lunda-Norte avait été séparée de Lunda-Sul et qu'au fil des années cette dernière a bénéficié de plusieurs projets qui ont eu un impact positif sur la vie des populations.

Parmi les projets, il a souligné la création de l'Université Luegi A Nkonde, de l'École Pédagogique Supérieure, des facultés de Médecine et de Droit, de l'École Technique de Cuango et de la ville-dortoir de Mussungue, avec 5.004 appartements.

Il a également évoqué la construction de l'hôpital général, maternel et infantile de Dundo et de la route nationale 225, qui relie Dundo à Xamuteba, sur une longueur de 450 kilomètres.

Adão de Almeida a également mentionné l'existence d'environ 109 écoles primaires, 120 unités de santé, dont quatre hôpitaux généraux et neuf hôpitaux municipaux, ainsi que la réhabilitation déjà phase finale de la centrale hydroélectrique de Luaximo, qui augmentera la capacité de 08 à 34 mégawatts. .

Le ministre d'État a également souligné les progrès réalisés dans la province de Bengo, depuis elle a été détachée de Luanda, en 1980.

Dans le secteur de l'éducation, il a souligné la construction de 216 écoles de l'enseignement primaire, 73 écoles du premier cycle de l'enseignement secondaire, 15 écoles du II cycle de l'enseignement secondaire, deux écoles de formation des enseignants, sept d'enseignement technique professionnel et une d'enseignement spécial.

Dans le secteur de la santé, il a évoqué l'existence de trois hôpitaux généraux à Barra do Dande et de l'hôpital récemment ouvert : Reverendo Pereira Inglés", l'hôpital provincial, six hôpitaux municipaux et 27 centres de santé.

Il a également souligné l'inauguration de deux villes-dortoirs dans la province de Bengo, notamment Kapari et Bukula, appelés "Teresa Afonso".

"Par conséquent, dire que cette division n'a produit aucun résultat pour la vie des gens ne nous semble pas être le point de vue le plus correct. Si nous discutons de la question de savoir s'il faut faire davantage ou si nous devrions faire davantage, nous sommes tous d'accord", a-t-il indiqué.

Le ministre d'État répondait aux préoccupations des députés, notamment ceux de l'opposition, qui mettaient en doute les bénéfices des changements apportés au fil du temps par la division politico-administrative dans les provinces de Lunda-Norte et Bengo.

Le 11 novembre 1975, l'Angola est devenu un État indépendant et a choisi de maintenir en vigueur la division politico-administrative de 1971. A cette époque, la population angolaise était estimée à environ 6,5 millions d'habitants.

Plusieurs changements spécifiques ont suivi, l'accent étant mis sur ceux apportés en 1978, qui ont divisé la province de Lunda en province de Lunda-Norte et province de Lunda-Sul, et en 1980, qui a divisé la province de Luanda en province de Luanda et Bengo. Autrement dit, depuis 44 ans, le pays compte 18 provinces et environ 160 municipalités.