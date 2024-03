Angola: L'UJES et BODIVA signent un protocole d'accord

Huambo (Angola) — Un mémorandum d'accord a été paraphé jeudi, dans la ville de Huambo, entre l'Université José Eduardo dos Santos (UJES) et la Bourse Angolaise de Dettes et de Valeurs (BODIVA), pour la promotion de la recherche scientifique.

Le mémorandum, dont les signataires étaient la rectrice de l'UJES, Virgínia Quartin, et le président de la Commission Exécutive de la BODIVA, Walter Pacheco, vise essentiellement la formation, la capacitation, les stages et l'employabilité des étudiants de la Faculté d'Économie.

Se confiant à la presse, la rectrice de l'UJES, Virgínia Quartin, a déclaré que la coopération, la première du genre avec la BODIVA, marque le rapprochement avec cette institution financière créée par l'Exécutif et le monde universitaire, pour agir dans divers domaines.

La professeure d'université a demandé aux étudiants de la Faculté d'Économie et au-delà de mieux affronter le marché du travail, notamment dans le domaine d'activité de la BODIVA, puisque l'accord prévoit la création d'opportunités pour promouvoir l'emploi.

Pour sa part, le président de la Commission Exécutive de la BODIVA, Walter Pacheco, a dit que le protocole démontre l'intérêt de l'UJES et de l'institution qu'elle dirige dans la promotion et le renforcement de la qualité et de la capacité des étudiants, afin de contribuer au développement social et économique du pays.

Le responsable a exprimé l'engagement, la disponibilité et l'intérêt de la BODIVA à honorer le mémorandum, compte tenu de sa mission liée aux domaines du financement et de l'investissement, pour l'enseignement et la diffusion des bonnes pratiques dans son domaine d'activité.

Parallèlement à la signature du mémorandum, un atelier sur « Marchés des capitaux, finances et investissements » a été organisé, animé par le président de la Commission exécutive de la BODIVA, Walter Pacheco, avec la participation d'étudiants de la Faculté d'économie de l'Université José Eduardo dos Santos et membres distingués du rectorat.

Fondée en 2009, l'UJES, qui constitue la cinquième région académique du pays, a sous sa tutelle l'Institut Supérieur Polytechnique, l'Institut Supérieur Polytechnique, les Facultés des Sciences Agronomiques, de Droit, d'Économie, de Médecine Humaine et de Médecine Vétérinaire.

La BODIVA, créée en 2014, travaille en coopération avec 28 établissements bancaires et huit associations de courtage.