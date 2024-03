Algérie: Kaïs Saïed accueilli à son arrivée à Alger par son homologue Abdelmadjid Tebboune

TUNIS/Tunisie — Tunis, 1er mars (De l'envoyée de TAP Ahlem Jabri)- Le président de la République Kaïs Saïed est arrivé vendredi à Alger pour une visite de deux jours à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune pour participer, en tant qu'invité d'honneur, au 7è Forum des présidents et chefs de gouvernement, des pays exportateurs de gaz.

Il a été accueilli par son homologue algérien à l'aéroport international Houari-Boumédiène où ils ont salué les deux drapeaux au son de l'hymne national des deux pays.

Kaïs Saïed est accompagné dans cette visite du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub.

L'Algérie abrite, du 29 février au 2 mars, le Forum des pays exportateurs de gaz qui se focalisera sur les dossiers de coopération conjointe entre les principaux pays producteurs de cet hydrocarbure. L'objectif étant de garantir la stabilité des marchés du gaz et de faire face aux défis potentiels.

Une déclaration, "La Déclaration d'Alger", sera émise à l'issue des travaux. Le texte sera discuté et révisé par un groupe d'experts avant d'être adopté par les présidents et chefs de gouvernement.

Le Forum des pays exportateurs de gaz regroupe 12 membres permanents à savoir l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, Nigéria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela.

%

Le Forum compte en plus 7 membres observateurs qui sont l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou.

Le Forum des pays exportateurs de gaz est une organisation intergouvernementale fondée en 2001 à Téhéran et qui réunit les principaux pays producteurs de gaz. Ces pays détiennent 70 pc des réserves mondiales en Gaz prouvées, plus de 40 pc de la production commercialisée, 47 pc des exportations par gazoduc et plus de la moitié des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le Forum contribue à tracer l'avenir de l'énergie dans le monde et se propose comme plate-forme de coopération et de dialogue visant à défendre les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel.