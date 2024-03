Maroc: Participation du Maroc à New York à la 55è Session de la Commission Statistique des Nations Unies

Nations Unies (New York) — Le Maroc, représenté par une délégation de haut niveau du Haut-Commissariat au Plan (HCP), a pris part aux travaux de la 55è session de la Commission Statistique des Nations Unies (CSNU) qui s'est réunie à New York du 27 février au 1er mars.

Relevant du Conseil économique et social des Nations Unies, la CSNU est l'instance suprême chargée de l'examen et de l'adoption des méthodologies et normes statistiques internationales et veille à la bonne gouvernance du système statistique international.

Composée du Secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, du directeur de la Statistique, Oussama Marseli, et d'experts des différents départements du Commissariat au Plan, la délégation marocaine a participé aux diverses réunions et aux autres activités parallèles organisées en marge de cet événement.

Le Maroc a ainsi présenté plusieurs déclarations portant notamment sur le recensement général de la population et de l'habitat, les statistiques économiques, les statistiques sociales, la comptabilité nationale, la comptabilité environnementale et économique, les classifications internationales, les statistiques de genre, les sciences des données, ainsi que sur les approches et méthodes de travail de la Commission Statistique.

Dans une déclaration à la MAP, M. Khellaf, qui a conduit la délégation marocaine à cette session, a indiqué que le HCP a appuyé, à travers la Mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies, l'élargissement de la Commission Statistique de 24 à 54 membres, haussant ainsi le nombre de la représentation africaine de 5 à 14 membres.

%

Le Maroc a aussi fait une déclaration, au nom du groupe africain, sur les statistiques de gouvernance, a-t-il relevé, notant que d'autres déclarations ont été également présentées par le Maroc au nom des pays de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (ESCWA) portant sur les indicateurs liés aux Objectifs de développement durable.

La participation du HCP à la Commission Statistique des Nations Unies a constitué une opportunité importante d'échange avec la communauté statistique internationale, a ajouté le Secrétaire général du Commissariat.

Pour lui, cette session a aussi permis de présenter les développements récents du système statistique marocain et de renforcer les liens avec les partenaires internationaux et régionaux oeuvrant dans le domaine de la statistique, ainsi que de rejoindre de nouveaux groupes d'experts dans différents domaines, notamment les statistiques sociales et démographiques, les statistiques administratives et les indicateurs des Objectifs de développement durable relatifs à la sécurité alimentaire.