Maroc: Essaouira - Coup d'envoi du 2è Festival international 'L'âme des cultures'

Essaouira — Le rideau a été levé, vendredi à l'espace "Bayt Dakira" à Essaouira, sur la 2ème édition du Festival international "L'âme des cultures", un événement dédié à la célébration de la diversité culturelle et à la promotion du dialogue interreligieux.

Ce rendez-vous annuel, marqué par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, du gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, du président du conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, et d'autres personnalités issues de diverses sphères, constitue l'occasion de promouvoir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de vivre ensemble, en favorisant un dialogue interculturel constructif et en encourageant la compréhension entre les différentes communautés et traditions.

S'exprimant à cette occasion, Hicham Dinar, Moqadem de la Zaouia Kadiriya d'Essaouira et directeur du festival, a mis en relief l'importance de cet événement en tant que plateforme de convergence culturelle et d'échange intellectuel, soulignant la nécessité de préserver et de célébrer la diversité culturelle en tant que fondement essentiel de la paix et de la prospérité.

Il a, dans ce sens, mis en avant la vocation interculturelle de la ville d'Essaouira, qui incarne depuis des siècles un creuset de rencontres entre différentes traditions, religions et modes de vie.

De son côté, M. El Malki a expliqué que cette manifestation "traduit l'esprit de tolérance et de vivre ensemble prôné par SM le Roi, et vient renforcer le rayonnement culturel et touristique de la ville d'Essaouira".

Rappelant que la Cité des Alizés demeure un symbole du vivre ensemble et de tolérance, M. El Malki s'est également félicité du franc succès de la 1ère édition de ce festival, soulignant la parfaite adéquation entre les valeurs incarnées par Essaouira et l'esprit de cet événement qui célèbre la diversité culturelle et promeut le dialogue interculturel.

Pour sa part, M. Ottmani s'est réjoui de l'engouement suscité par le festival, mettant en avant la riche tradition de coexistence entre les différentes communautés religieuses à Essaouira.

"Ce festival offre une opportunité unique de démontrer concrètement que la cohabitation harmonieuse est possible entre les communautés chrétienne, juive et musulmane", a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'action extérieure à l'Union européenne et à la coopération du gouvernement d'Andalousie, Enric Millo, a, quant à lui, mis en lumière l'importance de l'Andalousie en tant que lieu de rencontre entre civilisations, marqué par un mélange culturel et historique exceptionnel.

"Malgré les différences de croyance, nous sommes tous unis dans la quête d'une lumière qui transcende les divergences", a déclaré M. Millo, mettant en avant la puissance unificatrice de la quête commune de valeurs universelles, qui dépasse les frontières religieuses et encourage l'harmonie et la compréhension entre les peuples.

Prenant la parole à son tour, l'Ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Ojeda, a salué le rôle incontournable de la ville d'Essaouira dans la promotion du dialogue interreligieux, exprimant son optimisme quant à l'impact positif de cette rencontre sur la coexistence et la fraternité.

"Essaouira a toujours été un havre de paix qui transcende les clivages religieux, offrant un exemple vivant de coexistence pacifique entre les différentes communautés", a poursuivi M. Ojeda.

Initié par l'Association des jeunes de l'art authentique, du Samaâ et du patrimoine de la Zaouia Kadiria à Essaouira, en partenariat avec la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, le festival invite cette année artistes juifs et musulmans à célébrer la coexistence, le vivre-ensemble et le pluralisme qui font l'ADN de la société marocaine.

Au programme de cet événement figurent des colloques, des tables rondes, des concerts et des cérémonies religieuses, avec la participation d'une sélection éminente de chercheurs et d'intellectuels.

De plus, près de 120 artistes musulmans, juifs et chrétiens, seront réunis pour créer ensemble un espace de communion, de conscience, de partage et de musique.

Cette manifestation culturelle d'envergure ambitionne également de promouvoir la coopération et l'action commune entre les communautés des trois religions, chacune contribuant depuis sa fraternité ou son domaine de travail respectif, en vue de résoudre les problèmes communs, de promouvoir le bien-être social, la coexistence pacifique et la résolution des conflits sans violence.