Angola: Carolina Cerqueira au Sommet des présidentes de parlement à Paris

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (Parlement angolais), Carolina Cerqueira, se rend ce samedi à Paris (France), pour participer, le 6 et le 7 mars, au Sommet des présidentes de Parlement du monde entier.

L'organisation a été fondée en 2003 par Silvana Koch-Mehrin, ancienne vice-présidente du Parlement européen.

Dans un communiqué, le Bureau de la communication et de l'image de l'Assemblée nationale indique que, le premier jour de l'événement, l'organisation présidée par Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale de la République française, organisera une conférence sur les femmes inspirantes.

Il est également prévu le vernissage d'une exposition consacrée aux droits politiques des femmes, dans la Galerie des Fêtes de l'Assemblée nationale de France.

Au programme de la journée, une visite guidée de l'Assemblée nationale de France qui se terminera par une réception dans les salons de l'Hôtel de Lassay.

Le deuxième jour, aux petites heures, les présidentes des parlements participeront à deux tables rondes sur l'éducation à l'égalité, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la santé, ainsi qu'une autre sur l'égalité et la parité en politique et l'affirmation des modèles féminins.

Dans l'après-midi du même jour, les parlementaires visiteront le Musée de l'Orangerie, où ils auront l'occasion de voir les "Nymphéas" de Claude Monet.

Le forum, qui célèbre ses 11 ans d'existence, est un espace de partage d'expériences entre femmes dirigeantes du monde entier et d'analyse des avancées et des défis dans le renforcement de l'équité, de la participation et des opportunités pour les femmes dans le monde.

WPL (Women Political Leaders) est un réseau mondial de femmes leaders politiques au niveau international, y compris au Parlement européen, qui compte actuellement environ neuf mille membres.

Basée à Reykjavik, en Islande, WPL contribue à accroître le nombre et l'influence des femmes occupant des postes de direction politique.

La délégation parlementaire, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, comprend la députée Rosa Branca Albino, la troisième secrétaire du bureau du Parlement, la députée Florbela Malaquias, présidente du Parti Humaniste d'Angola (PHA) et la députée Albertina Navita Ngolo, première vice-présidente du groupe parlementaire de l'UNITA.