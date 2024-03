Angola: Le Président de la République réaffirme la nécessité d'une justice plus équitable et plus rapide

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé vendredi, à Luanda, que le pouvoir judiciaire est tenu de rendre la justice juste, équitable, rapide et au service des personnes, des entreprises et de la société, en vue de renforcer l'État de droit en Angola.

Pour le Chef de l'État, qui s'exprimait à l'ouverture de l'année judiciaire 2024, cette période est porteuse de défis, des plus anciens et déjà connus, ainsi que des nouveaux qui exigeront de chacun, en tant que nation, résilience et sagacité pour les affronter et les surmonter, en trouvant les meilleures solutions et les plus appropriées pour le pays.

Il a expliqué que l'Exécutif, en collaboration avec les structures compétentes du pouvoir judiciaire, travaille à la mise en oeuvre du programme d'informatisation du système judiciaire, qui devrait couvrir les tribunaux et le Bureau du Procureur général de la République pour moderniser et améliorer l'efficacité et augmenter la célérité des actions de ces organes.

L'informatisation des tribunaux, a-t-il renchéri, permettra au magistrat d'accomplir des actes à tout moment et depuis n'importe quel endroit, en pouvant accéder à distance au procès, soulignant que, si elle est bien mise en oeuvre, elle constituera une autre contribution pertinente pour surmonter les lenteurs procédurales, observé à tous les niveaux de la justice du pays.

Selon l'homme d'État, l'Exécutif angolais a un engagement permanent à continuer à investir dans les infrastructures et à améliorer les conditions matérielles de travail des organes judiciaires.

Lutte contre la corruption

Pour João Lourenço, l'Angola a obtenu des bons résultats et sans équivoque dans la lutte contre la corruption et comme corollaire direct de ce programme, on a pu saisir et récupérer de propriétés dans lesquelles ont été installés plusieurs services publics qui fonctionnaient dans des installations dégradées ou indignes, par exemple les différents tribunaux sont désormais mieux équipés.

Le Chef de l'État a soutenu que la lutte contre la corruption doit être menée de manière équitable et objective, pondérée et indépendante et mériter une attention particulière de la part des organes judiciaires, sans négliger d'autres crimes qui menacent la vie humaine et l'intégrité physique des personnes.

João Lourenço a mentionné que les tribunaux sont le dernier recours pour garantir que justice soit rendue dans chaque situation spécifique, et que chacun doit se voir garantir le droit fondamental à un jugement juste et équitable, par conséquent il ne devrait y avoir aucun soupçon fondé quant à l'éthique des tribunaux, encore moins sous la conduite des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.

Alerte

Il a appelé les instances judiciaires à être plus fermes et plus intolérantes dans la lutte contre le trafic de drogue et de carburant, l'exploitation illégale de minéraux précieux et les crimes environnementaux tels que l'abattage aveugle des forêts et la contrebande de bois, le braconnage et la contrebande d'animaux et de peaux d'animaux protégés.

Par ailleurs, le Chef de l'État a soutenu que le vandalisme des biens publics et privés doit mériter la condamnation et la répulsion la plus ferme de la part de la société entière et une action vigoureuse de la part des organes judiciaires.

"Les acheteurs de biens issus de la vandalisme sont ceux qui encouragent ce type de criminalité et, à ce titre, sont responsables de ce phénomène criminel qui nous concerne tous", a-t-il rappelé.

Selon João Lourenço, la lutte contre la délinquance en général est la responsabilité de tous, de la famille en premier, de l'école, de l'Église, mais là où il n'est pas possible d'éduquer le citoyen et de prévenir la commission du délit, les organes de justice sont appelés à intervenir pour remplir son rôle de rééducation et de protection de la société.