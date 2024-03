Angola: Le général Altino dos Santos souligne l'importance d'améliorer les infrastructures

Cacuaco — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino dos Santos, a souligné aujourd'hui (vendredi), à Luanda, l'importance d'accorder une plus grande attention à l'amélioration des infrastructures de cantonnement du personnel de l'Unité de soutien de la paix.

L'officier général a souligné ce fait lorsqu'il parlait à l'ouverture de l'Année d'instruction de préparation opérationnelle, combative, éducative-patriote des FAA 2024-2025, au Commandement de la 101ème Brigade de chars, dans la commune de Funda, municipalité de Cacuaco (Luanda), ajoutant que cela implique de lui fournir les ressources essentielles pour maintenir une disponibilité opérationnelle permanente.

Il a indiqué que, malgré les contraintes résultant des circonstances économiques, les directives du Président de la République et du Commandant en chef seront respectées, avec une attention particulière au renforcement et à la modernisation du secteur militaire avec des armes, des technologies et des infrastructures capables de donner une plus grande dignité aux troupes au regard de leur mission spécifique et de leurs besoins sociaux.

Un autre défi, a-t-il dit, devrait être consacré à la préparation militaire de base des soldats dans les centres d'instruction, ainsi qu'à la formation des sergents et des officiers dans le cadre du processus de rajeunissement en cours dans l'institution militaire, soulignant que le trinôme «l'homme, la technique et l'infrastructure » continueront d'être au centre des préoccupations, redoublant d'efforts pour former des soldats professionnellement compétents et engagés avec la patrie.