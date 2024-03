Algérie: Aïn Temouchent - L'université algérienne constitue, à travers ses innovations, une locomotive du développement local et national

AIN TEMOUCHENT — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a indiqué, jeudi à Aïn Témouchent, que "l'Université algérienne, à travers ses innovations et sa créativité, constitue une locomotive pour le développement local et national".

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, accompagné du ministre de l'Economie de la connaissance, des startups, et des micro-entreprises, Yacine Mehdi Walid, à l'Université Belhadj Bouchaïb d'Aïn Temouchent, le ministre a souligné que "l'Université algérienne, à travers ses innovations et sa créativité, constitue une locomotive de développement local et national et donne à l'Algérie cette dimension internationale qui rayonne à travers le monde".

Le ministre a déclaré, lors d'une rencontre avec la famille universitaire à Aïn Temouchent, que "l'université est considérée comme une institution sociale et l'un des piliers du système social algérien, qui fait partie intégrante de la société locale et nationale".

Il a ajouté que "les innovations et la créativité des étudiants créent de la richesse, que ce soit dans le domaine de la création de startups ou de micro-entreprises génératrices d'emploi, conformément au 41ème engagement du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui fait de l'université une locomotive du développement économique local et national ".

M. Kamel Baddari, accompagné de M. Yacine Mahdi Walid, a supervisé la pose de la première pierre de cinq laboratoires de recherche liés à l'intelligence artificielle, la chimie appliquée, les sciences économiques, les sciences et la technologie, qui seront réalisés sur une superficie de 2.045 mètres carrés, ainsi que la mise en service d'un amphithéâtre à la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion.

Les deux ministres ont également écouté un exposé détaillé sur les activités culturelles et sportives de plusieurs clubs scientifiques activant à l'Université Belhadj Bouchaib.

A cette occasion, ils ont inauguré un centre de développement des affaires et mis en service un bureau de concertation, de recherche et de développement, avant d'inspecter un incubateur d'entreprises et visiter un laboratoire d'intelligence artificielle.

Les deux ministres ont également assisté à une exposition, où différents projets ayant obtenu le label de projet innovant ont été présentés, soit 16 projets de l'université d'Aïn Temouchent, où ils ont insisté sur " l'accompagnement de terrain des porteurs de projets et expliqué les différents mécanismes mis en place par l'Etat dans le domaine du financement des projets innovants et des startups".