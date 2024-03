Algérie: Ligue 2 - Akbou garde la cadence, le MSP Batna suit le rythme

ALGER — L'Olympique Akbou, leader incontesté du Groupe Centre Est de la Ligue 2 algérienne de football, a engrangé trois nouveaux points dans sa course pour l'accession, en dominant assez facilement l'Olympique Magrane (3-0), en match disputé vendredi après-midi, pour le compte de la 18e journée, ayant vu les voisins AS Khroub - MO Constantine se neutraliser (0-0) dans le derby.

Le club d'Akbou préserve par la même occasion ses quatre longueurs d'avance sur le Dauphin MSP Batna, qui est allé s'imposer (4-1) chez l'AS Aïn M'lila, tout en ayant un match en retard, qu'il disputera le mardi 5 mars courant, face au CA Batna, pour la mise à jour de la 16e journée.

De leur côté, et malgré un match intense sur tous les plans, en raison de la grande rivalité sportive qui oppose les deux clubs, l'AS Khroub et le MO Constantine ont dû se contenter d'un nul vierge, qui n'arrange pas vraiment leurs affaires.

En effet, avec une moisson aussi modeste, le MOC et l'ASK font pratiquement du sur place au classement général, puisque les Constantinois restent 5es avec 25 points, alors que les Khroubis sont 9es, avec seulement 23 unités.

Pour leur part, l'IB Khemis El Khechna et le CA Batna ont profité de l'avantage du terrain pour remporter de courtes mais précieuses victoires, respectivement contre le NRB Teleghma et l'USM Annaba, et sur le même score d'un but à zéro, alors que Sour El Ghozlane et l'HB Chelghoum Laid ont été tenus en échec à domicile par la lanterne-rouge, le MC El Eulma, et la JS Bordj Menael, respectivement sur les scores de (1-1) et (0-0).

Les péripéties de cette 18e journée (Groupe Centre Est) se poursuivront lundi, avec le déroulement du match USM El Harrach - IRB Ouargla, entre les deux dixièmes (18 pts), qui s'affronteront dans un duel direct à Alger, à partir de 14h00.

Dans le Groupe Centre Ouest, le bal s'est ouvert par un seul match, ce vendredi après-midi, et dans lequel l'avantage a tourné en faveur du WA Boufarik, l'ayant difficilement emporté (2-1) contre la JS Guir.

Il est cependant utile de souligner le fait que le club de la Mitidja continue de réussir l'essentiel en engrangeant les trois points à chaque fois qu'il reçoit, alors qu'il est contraint d'évoluer hors de ses bases habituelles, en raison des travaux de restauration dans son stade, entamés récemment.

En effet, le Stade Mohamed Reggaz est actuellement en chantier, d'où l'obligation pour le WAB de transférer provisoirement ses quartier à Blida, ou à Larbaâ. Mais cette situation ne semble pas le déranger outre mesure, puisqu'il gagne à chaque fois.

De bons résultats qui l'ont propulsé à la huitième place du classement général, ex-aequo avec l'ASM Oran et le MCB Oued Sly, avec 21 points pour chaque club.

Les autres matchs du Groupe Centre Ouest se joueront samedi et lundi, avec à l'affiche le derby ES Mostaganem - WA Mostaganem, sans oublier le déplacement du RC Kouba chez l'ASM Oran.