Congo-Brazzaville: Education - Des enseignements bâclés dans certains établissements ponténégrins

De nouveaux programmes lancés dans des classes d'examen poussent certains enseignants à monter pêle-mêle des fascicules qui ne sont pas expliqués, suscitant des lamentations des parents d'élèves.

Des séminaires d'imprégnation des nouveaux programmes organisés en début d'année scolaire n'ont pas du tout permis aux enseignants de mieux les assimiler, le temps ayant été court. Par conséquent, certaines écoles prennent sans aucune mesure. « Comment comprendre que celui qui doit dispenser le cours puisse le faire sans difficultés quand lui-même ne le comprend pas ? C'est là un véritable problème car la formation des formateurs a été biaisée dès le départ par le temps très court accordé aux différents séminaires d'imprégnation des nouveaux programmes », s'est plaint un directeur des études d'un établissement scolaire.

Pour de nombreux parents interrogés sur la question, cette année scolaire devrait être charnière pour permettre aux enseignants de bien assimiler les chapitres des nouveaux programmes. A cette allure, des apprenants auront des dufficultés aux différents examens d'Etat .

Les fascicules non expliqués montés par certains enseignants sont des extraits des chapitres des nouveaux programmes qui ne sont pas encore bien assimilés par eux-mêmes. Pourtant, ils imposent aux élèves de les acheter. L'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap) et le ministère en charge de l'éducation général devraient, comme le souhaitent certains parents, tenir compte des difficultés rencontrées par des élèves à cause du manque d'assimilation de ces nouveaux programmes par des éducateurs eux-mêmes.

Notons que l'Inrap a pour missions, entre autres, d'orienter et d'innover les activités pédagogiques des écoles de métiers dont il assumait la tutelle; d'assurer la formation permanente des enseignants, notamment par le biais des cours par correspondance et d'univers pédagogique ; de doter des écoles des manuels et matériels didactiques conformes à l'esprit de l'école du peuple. Il est également chargé de recevoir, d'animer et de promouvoir les actions pédagogiques de tous les types d'enseignants ; d'assurer l'encadrement et le contrôle pédagogique des enseignants ; de renforcer et de faire une diffusion abondante des informations dans le domaine pédagogique.