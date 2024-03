Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'alimentation scolaire - Des écoles de Kinkala dotées de produits locaux

Le Programme alimentaire mondiale (PAM) a remis le 1er mars, aux écoles primaires de la localité de Kinkala, chef-lieu du département du Pool, des produits locaux à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire sur le thème « « Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent ».

Le don a été composé notamment de sacs de « gari » et témoigne l'appui continuel du PAM au gouvernement. L'objectif est de promouvoir la fréquentation scolaire et protéger la sécurité alimentaire des ménages vulnérables. Les cantines scolaires permettent de nourrir les élèves des produits locaux permettant d'encourager l'économie locale. Chaque jour, les élèves bénéficient d'un repas issu des produits agricoles et des petits élevages de la localité comme « cantines ya buala » « mbala ya mpinda ».

Les « cantines ya buala » sont approvisionnées avec les produits locaux dont certains issus des projets soutenus par le PAM. Les comités locaux reçoivent des transferts monétaires pour s'en procurer sur le marché et auprès des groupements maraîchers. Quant aux cantines scolaires « mbala ya mpinda », c' est une solution innovante et locale, ayant pour base l'arachide et le manioc .

Le directeur départemental l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation du Pool, Jean Bruno Kongo, a souligné l'importance de ces cantines qui contribuent à l'amélioration des résultats scolaires.

Pour sa part, le conseiller technique chargé à l'organisation et à la planification administrative au ministère, Jean-Pierre Mahinga, a rappelé que le programme des cantines scolaires prend en charge plus de 173 000 élèves dans près de 500 écoles de dix départements du pays avec une particularité d'augmentation des élèves des écoles ORA (Observer, regarder et agir) et ceux issus des familles pauvres et vulnérables des zones rurales défavorisées.

Selon lui, la célébration de cette journée ne consiste pas seulement à faire la rétrospective des efforts consentis en faveur des jeunes élèves dans différents pays mais aussi à projeter les actions futures. Ainsi, le thème de l'année donne l'opportunité de sensibiliser davantage les parties prenantes à l'importance et l'impact de l'engament social pour les jeunes apprenants dans leur ensemble.

La politique de l'alimentation scolaire au Congo a été adoptée en 2016 puis la direction de l'alimentation scolaire a été mise en place en 2017. Le PAM aide les élèves à accéder à l'éducation et à avoir des repas nutritifs et équilibrés, indispensables pour le développement mental, intellectuel et physique.

Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales et des responsables du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.