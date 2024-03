Congo-Brazzaville: Action humanitaire - La Fondation MTN-Congo au chevet des sinistrés

La Fondation de la société de téléphonie mobile a apporté des kits humanitaires aux victimes des inondations et orages, lesquels ont été réceptionnés par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, le 1er mars à Brazzaville.

Le don de la Fondation MTN-Congo destiné aux sinistrés est composé des vivres et non vivres dont les fournitures scolaires pour les élèves ayant tout perdu ; des moustiquaires imprégnées afin de mettre les bénéficiaires à l'abri des maladies comme le paludisme ; des produits d'assainissement. « A travers ce don, nous manifestons notre élan de solidarité à l'égard de nos frères et soeurs victimes des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les tempêtes. Nous voulons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans cette dure épreuve », a expliqué le directeur exécutif de ladite fondation, Patrick Itsoua.

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a salué l'initiative de la Fondation MTN-Congo qui a répondu à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement pour secourir les victimes des catastrophes naturelles. « Il y a des sinistrés victimes des inondations et d'autres victimes des tempêtes ayant endommagé leurs habitations », a-t-elle précisé, en soulignant qu'au-delà de l'assistance humanitaire déjà engagée, le gouvernement travaille au relèvement de ces derniers afin de leur donner des outils de reprise en main de leur vie. Là encore, l'appui des partenaires est attendu.

En rappel, le bateau humanitaire qui apporte de l'assistance aux victimes des inondations dans la zone septentrionale du pays avait quitté Brazzaville le 13 février. Cette assistance humanitaire a tenu compte des besoins exprimés par la population à l'issue d'une mission d'évaluation rapide des inondations faite par le gouvernement et le système des agences des Nations unies. Cette évaluation précise que neuf départements sont touchés. Plus d'un million de personnes sont dans le besoin. Brazzaville (38 614 personnes) ; Cuvette (31 593 personnes), Kouilou (4 536 personnes) ; Likouala (348 212 personnes) ; Niari (426 personnes) ; Plateaux (58 986 personnes) ; Pointe-Noire (20 921 personnes) ; Pool (16 235 personnes) ; Sangha (5 933 personnes).

En matière de santé, 193 130 personnes expriment les besoins en médicaments, vaccination et moustiquaires imprégnées. Dans le domaine de l'éducation, 43 883 personnes, notamment les élèves, ont besoin de fournitures scolaires. 352 206 ont besoin de sécurité alimentaire tandis que 210 236 veulent des abris et des biens non alimentaires...