Sénégal: Saint-Louis - Amadou Ba, premier ministre, sur le drame de la migration irrégulière - «L'État ne se lassera pas de lutter contre ce fléau et nous allons redoubler d'efforts pour combattre ces réseaux mafieux»

Le Premier ministre, Amadou Bâ, a conduit hier, jeudi 29 février 2024, une forte délégation gouvernementale à Saint-Louis. Cela fait suite au drame relatif au chavirement d'une embarcation de migrants irréguliers au large de Saint-Louis, dans la matinée du mercredi 28 février 2024 et dont le bilan ne cesse de s'alourdir : il est passé, dans l'après-midi du jour du drame, de 03 à 24 morts, puis à 26 pertes en vies humaines hier jeudi. Venu s'enquérir de la situation, le Premier ministre, qui a longuement échangé avec les rescapés, a réitéré la volonté du Gouvernement de renforcer la lutte contre le phénomène de la migration irrégulière.

Le Premier ministre, Amadou Bâ, a conduit hier, jeudi 29 février 2024, une forte délégation gouvernementale composée de Pape Sagna Mbaye, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, de Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, de Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, de Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi, de Seydou Guèye, ministre-secrétaire général du Gouvernement et de Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils sont allés au chevet des rescapés à l'hôpital régional de Saint-Louis où ils sont en train d'être pris en charge, après s'être recueillis devant la mémoire des disparus.

Amadou Bâ et sa délégation se sont rendus par la suite à la morgue de la Grande Mosquée puis au niveau du service de la Police des frontières à Goxu Mbacc où étaient regroupés les corps repêchés. Cela fait suite au drame relatif à la pirogue chargée de migrants irréguliers qui a échoué au large de Saint-Louis, dans la matinée du mercredi 28 février 2024. Le bilan s'est alourdi dans l'après-midi, passant de trois (03) morts à 24 morts. Le lendemain, jeudi, deux autres corps ont été repêchés dans la matinée au niveau de la plage du quartier Hydrobase, sur la Langue de Barbarie. Ce qui alourdira le bilan à 26 pertes en vies humaines.

Face à la presse, le Premier ministre, qui a longuement échangé avec les rescapés, a réitéré la volonté du Gouvernement de renforcer la lutte contre le phénomène de la migration irrégulière. «Nous sommes venus présenter les condoléances aux familles des personnes disparues et souhaiter prompt rétablissement aux rescapés, pour voir comment les soutenir et les aider. C'est pourquoi les ministres qui m'accompagnent verront, chacun dans son domaine de compétence verra, un peu les mesures et les dispositions à prendre pour les aider», a fait savoir Amadou Bâ.

Il a rappelé le fait que les rescapés qu'il a rencontrés et avec qui il a longuement échangé avaient chacun des revenus moyens d'environ 3000 voire 5000 FCFA par jour ; soit 90 000 à 150 000 FCFA par mois. Ce qui l'a poussé à dire que ce problème de la migration irrégulière n'est pas totalement économique, mais qu'il y a, selon lui, des réseaux mafieux bien organisés qui poussent des jeunes, en misant sur les réseaux sociaux ou autres possibilités de propagande, pour les amener à quitter leurs pays. Car, a-t-il ajouté, il y a parmi ces migrants irréguliers des jeunes du Sénégal et des pays riverains.

«Le Gouvernement a une stratégie et je pense que, encore plus que jamais, nous allons redoubler d'efforts pour combattre ces réseaux mafieux qui profitent de la faiblesse de certaines catégories de personnes pour les pousser vers un eldorado qui n'existe pas», a soutenu Amadou Bâ. Le chef du Gouvernement a profité de l'occasion pour encourager et féliciter les Forces de défense et de sécurité pour le travail abattu dans cette lutte contre la migration irrégulière.