Sénégal: Recrudescence de l'émigration irrégulière - La coalition Diomaye président indexe l' »échec de la prise en charge de ce phénomène » par le régime

Le chavirement d'une pirogue le mercredi 28 février 2024, à Saint-Louis, a fait plus vingt-trois (23) morts et plusieurs blessés dont deux (2) dans un état grave. Il s'agit en effet d'une pirogue qui a échoué au large de Gandiol, dans la matinée, après avoir quitté Joal vendredi dernier. Un énième drame selon la coalition Diomaye Président, qui « met à nu l'échec de la politique gouvernementale dans la prise en charge de ce phénomène ».

Selon la coalition Diomaye Président, « Ce énième drame de l'émigration dite irrégulière met à nu l'échec de la politique gouvernementale dans la prise en charge de ce phénomène et de ses causes sociales et économiques. »

Toutefois, « Nous demandons aux autorités sénégalaises d'intensifier les recherches pour retrouver les disparus », invite la coalition Diomaye Président.

« Nous présentons nos condoléances aux proches des victimes ainsi qu'au peuple sénégalais tout entier et souhaitons que les personnes disparues soient retrouvées le plus rapidement possible. »