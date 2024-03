Algérie: Publication d'un guide à l'intention des journalistes chargés de la couverture du GECF

ALGER — Un guide en langues arabe et anglaise est mis à la disposition des représentants des médias accrédités pour la couverture du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tient du 29 février au 2 mars à Alger, et ce, en vue de leur faciliter la tâche grâce à la mine d'informations, d'orientations et de dispositions organisationnelles qu'il renferme.

Le guide consultable sur les sites web www.gecf.org et https://algeria7thgecfsummit.dz comporte des informations sur les modalités d'accréditation des différents représentants des médias nationaux et étrangers et les aspects pratiques de la couverture médiatique du sommet et des réunions préparatoires, en sus des mesures prises et des services fournis tout au long de leur séjour en Algérie.

Le document fait ressortir l'engagement de l'Algérie à assurer tous les services nécessaires aux délégations médiatiques accréditées afin de leur garantir de bonnes conditions de travail.

Il contient des informations essentielles pour les journalistes, y compris la liste des services mis à leur disposition et les modalités d'obtention des accréditations et des badges du sommet.

Le document donne également des informations sur le centre médiatique, doté de tous les moyens et équipements logistiques, mis à la disposition des journalistes accrédités en Algérie et des membres des délégations officielles.

Le guide présente, par ailleurs, le programme d'animation prévu dans la capitale pendant la tenue du Sommet, comprenant 160 activités artistiques, touristiques et sportives au niveau de 62 sites, dont l'Opéra d'Alger.