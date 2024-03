Ethiopie: La victoire d'Adwa est le symbole de la lutte anti-coloniale - Ambassadeur russe Terekhin

<strong>Addis Ababa — La victoire d'Adwa est un symbole de la lutte anticoloniale qui illustre l'unité et la cohésion nationales dans la poursuite d'un objectif commun et juste, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin.

La bataille d'Adwa, qui a abouti à la défaite des troupes coloniales italiennes par les Éthiopiens il y a 128 ans, a été le fer de lance de la résistance anticoloniale des Africains et de l'ensemble du peuple noir à travers le monde.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur Terekhin a fait remarquer que l'inspiration de cette victoire a considérablement renforcé la lutte des peuples noirs pour la liberté et la libération dans le monde entier depuis le 2 mars 1896.

En adressant ses sincères félicitations à tous les Éthiopiens à l'occasion du 128e anniversaire de la victoire d'Adwa, l'ambassadeur Terekhin a souligné l'importance d'Adwa en tant que puissant symbole de la lutte anticoloniale.

"En ce jour solennel, je voudrais exprimer mes voeux les plus sincères de bien-être, de paix et de prospérité à tous les Éthiopiens", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a également remercié le Premier ministre Abiy d'avoir personnellement pris la décision de construire le musée commémoratif de la victoire d'Adwa, qui revêt une importance non seulement pour le patrimoine historique national, mais aussi pour l'ensemble du continent africain.

En outre, il a souligné que le musée commémoratif de la victoire d'Adwa constitue un rappel poignant pour les générations actuelles et futures de la nature cruciale de la lutte anticoloniale.

"Le musée commémoratif de la victoire d'Adwa rappelle aux générations actuelles et futures l'importance de la lutte anticoloniale et la nécessité d'affronter les pratiques néocoloniales modernes que certains pays tentent de continuer à mettre en oeuvre à l'égard de l'Afrique.

Selon lui, "le souvenir de la lutte courageuse des Éthiopiens est particulièrement symbolique, car il peut servir d'exemple de la manière dont l'unité et la cohésion nationales au nom d'un objectif juste et commun peuvent vaincre l'inertie de la pensée néocoloniale des élites dirigeantes de certains pays par rapport aux pays du Sud de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine".

En outre, l'ambassadeur Terekhin a souligné l'importance de la célébration de cette journée significative face au désir permanent de certains pays d'exploiter les nations du monde entier par le biais de manifestations néocoloniales, qui visent à limiter la souveraineté d'autres pays dans divers domaines, notamment la politique intérieure et étrangère, l'économie et l'idéologie.

S'exprimant sur les divers projets majeurs tels que le parc de l'Unité, le parc Entoto, le musée des sciences, le parc Sheger et la place de l'Amitié, la bibliothèque Abrehot et le musée commémoratif de la victoire d'Adwa récemment inauguré dans la capitale éthiopienne, l'ambassadeur a félicité les dirigeants éthiopiens pour la "mise en oeuvre pratique du concept de Medemer".

"Il ne fait aucun doute que les nouveaux parcs, musées et bibliothèques qui s'ouvrent dans le pays contribueront de manière significative au développement de l'industrie touristique éthiopienne et à une meilleure compréhension du riche patrimoine historique et culturel du pays par les partenaires étrangers", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Terekhin a ajouté que tous ces projets sont un symbole du développement progressif et dynamique, des aspirations pour l'avenir de l'Éthiopie et d'Addis-Abeba en tant que capitale diplomatique du continent africain.