Maroc: Le soufisme à l'honneur au Festival international des nomades à M'hamid El Ghizlane

L' édition 2024 du Festival international des nomadesse tiendra du 14 au 16 mars prochain à M'hamid El Ghizlane, sous le thème "Le soufisme chez les nomades", ont annoncé les organisateurs.

Mettant en lumière le thème captivant du soufisme chez les nomades, cette édition spéciale plongera au coeur du soufisme, explorant les dimensions spirituelles et artistiques de cette tradition ancienne, précise un communiqué de l'Association "Nomades du monde", initiatrice de l'événement.

Ainsi, les visiteurs auront l'opportunité d'assister à des performances de derviches tourneurs et des chanteurs soufis de Dervish Spirit ou de Mohssen Zeggaf, l'un des plus grands interprètes de chant spirituel arabo-andalou, qui apporteront une dimension mystique au riche tissu culturel des nomades.

De même, ils auront l'occasion d'apprécier le spectacle époustouflant de Tanoura de Memo Sapour et de s'initier à la danse de tournoiement au cours du stage animé par ce danseur professionnel égyptien, selon les organisateurs.

Les pratiques artistiques, les expositions et les activitéstraditionnellesse mêleront pour offrir une expérience immersive inoubliable, incluant des démonstrations de hockey sursable, de course de dromadaires et la cuisson traditionnelle du pain de sable, et permettant au public de découvrir les pratiques ancestrales des nomades du désert, promettent-ils, ajoutant que des conférences mettront en lumière à cette occasion l'impact du soufisme sur la culture et l'identité nomades.

En soirée, les festivaliers seront enchantés par des performances musicales variées qui mettront en vedette Asmâa Hamzaoui, jeune virtuose du guembri, et son groupe Bnat Timbouctou, la chanteuse angolaise Té Macedo, les musiques sahraouies et chants soufis du Madih de Mohamed Baaiya, le groupe rock Amazigh Meteor Airlines, Bnat El Ghiwane, les jeunes musiciens de M'hamid Band et d'autres artistes renommés, dans une programmation qui valorise la diversité culturelle, relève le communiqué.

Depuis ses débuts en 2004, le Festival international des nomades s'est érigé en véritable printemps culturel nomade, catalysant l'expression, la préservation et la célébration des riches traditions nomades. Unissant les communautés nomades, il joue un rôle fédérateur essentiel, créant un espace de dialogue et d'échanges unique entre populations d'horizons culturels variés.

