Maroc: Le handisport mis en exergue lors d'une rencontre à Oujda

"Handicap : Accès au handisport, accompagnement et place des publics handicapés dans les activités sportives et culturelles" est le thème d'une conférence organisée, mardi à Oujda, à l'initiative de l'Institut français du Maroc.

Cette rencontre, tenue en marge de l'événement sportif "Terre de jeux 2024" dont le coup d'envoi a été donné lundi à Saidia, s'assigne pour objectif d'éclairer le public sur la situation du handicap et de changer le regard porté sur cette catégorie de la société, notamment les sportifs handicapés.

Il s'agit aussi de mettre la lumière sur le handicap, les accidents, le handisport, outre le parcours sportif des personnes en situation de handicap à même d'agir efficacement pour favoriser leur intégration sociale. Intervenant à l'occasion de cet événement qui fait la promotion des JO de Paris, Nino Ourabah, joueur de l'équipe de France handigolf, a fait savoir que cette rencontre se veut une opportunité pour expliquer les tenants et aboutissants du monde du handisport.

"Les handisportifs ambitionnent de se faire traiter comme les valides", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, notant que la quête de la victoire et de la reconnaissance demeure un objectif légitime pour cette catégorie.

De son côté, Taoufiq Berriah, chef du projet à l'école d'inclusion socio-économique desjeunes par le sport (TibuAfrica) àOujda, a souligné que cet événement est une occasion de partage et d'échanges entre des experts marocains et étrangers autour des thématiques à contenu factuel, notamment le sport et le handicap.

"Cette rencontre entend promouvoir les nobles valeurs du sport et diffuser une culture de tolérance et d'échanges fructueux", a-t-il expliqué, faisant savoir que le Maroc sera dignement représenté lors des prochaines JO Paris 2024, notamment par l'athlète paralympique, Ayoub Sadni (24 ans), qui a signé une performance exceptionnelle lors des Championnats du monde de para-athlétisme à Paris 2023, et dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

"Cette performance constitue un exemple concret et éloquent de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque l'espoir rime avec le travail et la volonté, à même d'encourager les jeunes à mobilité réduite à s'inspirer de pareilles expériences réussies", a tenu à préciser M. Berriah, également diplômé en psychologie du sportif.

Pour sa part, Sadni, athlète paralympique marocain spécialisé dans les sprints, a passé en revue ses expériences et son combat personnel pour ignorer son handicap et croire en ses capacités pour parvenir à ce niveau professionnel, lequel n'aurait été jamais atteint sans l'accompagnement personnalisé de la part des responsables de la fédération, en particulier son entraîneur.

Organisé, du 26 février au 03 mars, "Terre de jeux 2024", un événement qui fait la promotion des JO de Paris, prévoit une série d'activitéssportives et de conférences-débats autour du sport aussi bien àOujda qu'à Saïdia.