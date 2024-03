Afrique: UNOWAS et l'Union du Fleuve Mano signent un Accord de Coopération pour renforcer davantage leur partenariat afin de relever les défis sécuritaires et promouvoir la paix

Dakar, le — Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) et l'Union du fleuve Mano (UFM) ont convenu de renforcer davantage leur partenariat, en signant aujourd'hui un Accord de coopération triennal pour la période 2024-2026.

Signé par le Représentant spécial adjoint par intérim du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Khassim Diagne, et la Secrétaire générale de l'UFM, l'Ambassadrice Maria Harisson, ce Cadre de coopération définit les principaux domaines d'activités conjointes visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité au sein des États-membres de l'organisation sous-régionale, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.

Le Représentant spécial adjoint, M. Diagne, s'est félicité de l'excellente collaboration entre l'UNOWAS et le Secrétariat de l'UFM. « La signature aujourd'hui de l'Accord de coopération témoigne de notre engagement commun inébranlable à travailler ensemble pour servir les populations de la sous-région et renforcer la paix et la démocratie », a-t-il déclaré.

Se faisant l'écho du Représentant spécial adjoint Diagne, la Secrétaire générale de l'UFM, l'Ambassadrice Maria Harisson, a salué l'excellente relation entre l'UNOWAS et son organisation « pour accélérer l'accès d'une cinquantaine de millions de personnes à la stabilité régionale afin de les aider à atteindre leur plein potentiel et parvenir à un développement économique ».

Depuis 2013, l'UNOWAS et l'UFM signent régulièrement des accords de coopération pour guider l'appui des Nations Unies aux États membres de l'UFM. Cet accord 2024-2026, signé pendant une période cruciale pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel marquée par des défis accrus, notamment l'insécurité et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, permettra de faire le point sur les acquis en matière de gouvernance démocratique et les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité.