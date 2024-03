Togo: Lébé Centre, le dragage a commencé

C'est une information de nos confrères de Togo Presse, le quotidien national. D'après ces derniers, les activités de dragage de sable marin ont officiellement commencé la semaine dernière dans la rivière Zio, au niveau de Lébé Centre, dans le canton d'Abobo. Et il est cité le Directeur du développement et contrôle miniers, Nestor Kossi Adjehoun.

« L'exploitation du sable continental entraîne la dégradation rapide du sol, réduit les surfaces cultivables et crée des lacs artificiels, qui deviennent à leur tour des sources de dangers de tous ordres. C'est ainsi que l'exploitation du sable fluvial apparaît comme la solution idoine. En même temps qu'elle permet de désensabler les rivières et fleuves par le dragage, elle augmente leur capacité à recueillir et retenir les eaux pluviales. Du coup, le bon écoulement des eaux de pluie vers ces débouchés naturels réduirait l'inondation », aurait déclaré ce dernier.

L'opération va consister donc à nettoyer et approfondir la masse d'eau, à partir de l'enlèvement de roches et de sédiments. On s'attend à ce que cette opération participe à augmenter la capacité de transport de l'eau, ce qui devrait réduire les inondations en aval.

Elle est confiée à l'entreprise Sandmen SARL, qui dispose d'un permis pour le site de Lébé Centre, via un arrêté datant de 2022, pour une superficie d'environ 0,5 km². En contrepartie, cette société devra notamment contribuer financièrement à la réalisation d'oeuvres socio-économiques et communautaires dans le village de Lébé Centre et ses environs, à partir d'un prélèvement à hauteur de 0,75 % de son chiffre d'affaires.