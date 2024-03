Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Mars 2024

Sénégal : Loi d’amnistie - Pourquoi les affaires Sonko-Adji Sarr et Sonko-Mame Mbaye Niang sont exclues

L’affaire Ousmane Sonko - Adji Sarr reste pendante devant les juridictions. Il en est de même du dossier en diffamation opposant le maire de Ziguinchor au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, malgré l’annonce du vote d'une loi d'amnistie, couvrant les faits qui ont eu lieu de 2021 en 2024, rapporte Les Échos. Sur le plateau de la 7TV, Ismaila Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et précédemment ministre de la Justice, avait déjà fait des précisions sur cette loi d'amnistie, soulignant qu’elle ne concernera pas l'affaire Sweet Beauty, qui figure pourtant dans la fourchette de temps annoncée. Pourquoi ? Un juriste explique au journal qu’il s’agit de « deux affaires privées » qui ne sont pas concernées par le projet d’amnistie annoncé sur la table du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, pour le vote de la loi avant sa promulgation par le Président Macky Sall.( Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Réception du trophée de la Can 2023 - Canal+ Côte d'Ivoire annonce un documentaire sur le parcours des Eléphants

« Merci à la Fif de nous rendre si bien l’accompagnement qu’on leur fait en étant sponsor des Éléphants, mais également en étant le premier investisseur de la Ligue 1 Ivoirienne », a indiqué le Directeur général de Canal+ Côte d’Ivoire, M. Aziz Diallo. C’était à l’occasion de la présentation du trophée de la Can 2023, le 1er mars 2024, à Abidjan-Cocody, par la Fif à son partenaire. « Votre vision a été récompensée par ce trophée », dira le président de la Fif, Yacine Idriss Diallo à son partenaire. A cette occasion de la réception du trophée, la chaîne cryptée a annoncé la diffusion d’un documentaire sur le parcours des Eléphants pour le 25 mars 2024Sur les 27 commandos champions d’Afrique, a-t-il fait remarquer le président Yacine Idriss Diallo, 14 sont passés par la Ligue 1 ivoirienne. A l’en croire, la victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire est aussi le résultat des investissements du partenaire. Pour le premier responsable de la chaîne cryptée en Côte d’Ivoire, ce trophée remporté par les Eléphants de Côte d’Ivoire constitue la matérialisation des liens forts que sa structure entretient avec la Fif depuis quelques années qu’il a souhaité voir perpétuer et s’améliorer dans le temps. Selon M. Aziz Diallo, les Éléphants ont su faire preuve d’un exemple d’abnégation, d’efforts, de surpassement qui doivent inspirer les Ivoiriens dans l’exercice de leurs fonctions tous les jours. (Source : Fratmat.info)

Tchad : Présidentielle du 06 Mai - Mahamat Idriss Déby Itno annonce sa candidature

Le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé ce samedi 02 Mars dans un discours qu’il sera candidat à l’élection présidentielle prévue le 6 mai 2024.Rapporte le site jeuneafrique.com. « Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition de partis Pour un Tchad uni », a-t-il déclaré après que 221 mouvements revendiqués par cette coalition lui eurent demandé de se présenter. Une annonce qui intervient trois jours après la mort de Yaya Dillo, son principal opposant. (Source : jeune Afrique.com)

Niger : Niamey - Le Premier ministre reçoit le ministre congolais des affaires étrangères

Le Premier ministre de la transition, Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, dans l’après-midi de ce jeudi 29 février 2024, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Congolais à l’Etranger, M. Jean Claude Gakosso. A l’issue de l’audience, le diplomate Congolais a déclaré à la presse qu’il est porteur d’un message d’amitié et de fraternité du Président du Congo au Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le général de brigade Abdourahamane Tiani.« Nous savons que le Niger traverse des moments difficiles » ,a relevé M. Jean Claude Gakosso qui a tenu à exprimer son entière solidarité à ''ce brave peuple qui se bat pour son avenir et qui a pris en main son destin’' a conclu le Ministre congolais des affaires étrangères. (Source : aniamey.com)

Togo : Commerce - Les transporteurs routiers togolais renforcement l’axe Ouaga-Lomé

Une délégation de patrons du transport routier togolais a tenu des discussions fructueuses avec le ministre burkinabè des Transports pour explorer les moyens de renforcer l'axe stratégique reliant Ouagadougou à Lomé, a-t-on appris ce samedi 02 mars 2024.La Faîtière patronale togolaise des transporteurs routiers, dirigée par Rémi Kodjo K. Kpadenou, a rencontré le ministre des Transports, Roland A. Somda, afin de discuter des mesures à prendre pour renforcer le corridor crucial Ouagadougou-Cinkansé-Lomé. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du 4e Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique, baptisé « Translog-Africa 2024 », qui se déroule à Ouagadougou sous le thème « Développement de la chaine logistique globale : défis et opportunités pour les chargeurs à l’ère de la ZLECAf ». Les échanges entre les transporteurs routiers togolais et le ministre burkinabè soulignent l'importance de renforcer la connectivité entre les deux pays et de favoriser le développement de la chaîne logistique régionale. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Note de recrutement de 15000 VDP - « Il s’agit d’un Fake News ! » (Bvdp)

Ceci est un démenti de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (Bvdp), sur la supposée note de recrutement de 15 000 volontaires pour la Défense de la Patrie circulant actuellement sur la toile. Dans un communiqué signé du 25 février 2024 qui circule sur les réseaux sociaux, il est fait cas d’un recrutement de 15 000 Volontaires pour la Défense de la Patrie (vdp) pour prendre part aux opérations militaires sur le théâtre des opérations. La Brigade des volontaires pour la Défense de la Patrie (Bvdp) informe la population qu’il s’agit d’un Fake news. Deux faits majeurs dans ce communiqué traduisent une campagne de désinformation : tout d’abord l’ancienne appellation de la BVDP n’est plus en vigueur ; ensuite le signataire de ce document indique la personne du Colonel Boukaré ZOUNGRANA qui n’est plus le Commandant de la Bvdp depuis le 25 Octobre 2022. (Source : aouga.com)

Gabon : Transports - Le système de sûreté de l’aviation civile évalué

Dans le cadre du Programme universel d’audits de sûreté (USAP) de l’OACI et de l’amélioration des risques liés à la sûreté de l’aviation civile du Gabon, M. ADONKO Komla, Représentant du Bureau régional de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a effectué une mission d’évaluation du système de sûreté de l’aviation civile du 26 février au 1er mars, basée sur l’examen de la mise en œuvre du PAC USAP-CMA.Le Programme universel d’audits de sûreté a pour objectif de promouvoir la sûreté de l’aviation à l’échelle mondiale. En réalisant régulièrement des audits dans l’ensemble des états membres, l’OACI vise à déterminer le niveau de mise en œuvre des éléments cruciaux d’un système de supervision de l’aviation basé sur les normes et les pratiques recommandées (SARP) liées à la sûreté, des procédures connexes des éléments indicatifs de l’OACI et des pratiques en matière de sûreté. (Source : alibreville.com)

Bénin : Justice et loi - Fin du débat sur la révision de la constitution

Clap de fin pour l’incertitude sur la révision de la constitution au Bénin. Les acteurs politiques sont désormais fixés en ce qui concerne la révision de la constitution. C’est désormais la fin pour la controverse autour de la révision de la constitution au Bénin. Les députés ont tranché. Il n’y aura pas de révision constitutionnelle. Le projet portant révision de la constitution en République du Bénin, qui a été introduit à l’Assemblée nationale a été rejeté. (Source : acotonou.com)

Guinée : Gouvernement « Bah Oury » - Les candidats aux postes ministériels appelés à déposer leurs dossiers

Alors que le nouveau chef du gouvernement est désormais installé dans ses nouvelles fonctions, les guinéens attendent de connaitre les membres du futur gouvernement. Si Bernard Goumou lui avait hérité de « ses » hommes au moment de sa nomination en tant que premier ministre, son successeur pourrait avoir un peu plus de chance dans le choix des membres de son équipe. Selon nos informations, le nouveau chef du gouvernement aura l’attitude de choisir ses “collaborateurs”. Mais d’ores et déjà, pour certains postes ministériels, le dépôt de dossier de candidatures a déjà commencé.« Nous avons été appelés par le secrétariat général de la Présidence de la République pour nous demander de déposer les dossiers. C’est le jeudi qu’on a reçu l’information, je suis en train de réunir les miens pour aller déposer dans l’espoir que je serai la personne idéale pour briguer le poste ministériel », a confié un des candidats. Depuis la dissolution du gouvernement, c’est seulement le nom du premier ministre, chef du gouvernement que le Cnrd (Comité National du Rassemblement pour le Développement) a dévoilé. ( Source :africaguinee.com)