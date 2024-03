Mali: Sortie de crise - Les États-Unis appellent le gouvernement de transition à organiser les élections

Les États-Unis sont vivement préoccupés par le fait que le gouvernement de Transition malien a choisi de ne pas organiser d’élection pour rétablir la démocratie en février 2024, alors qu’il s’était engagé en 2022 à le faire. Le gouvernement de Transition a annoncé un report des élections en septembre 2023, mais n’a depuis lors pas fourni de calendrier électoral actualisé, lequel devait ouvrir une étape essentielle pour entrer dans une nouvelle ère de gouvernance démocratique dirigée par des civils. Rapporte abamako.com.

Les États-Unis appellent le gouvernement de transition du Mali à honorer ses engagements envers ses citoyens et à organiser des élections libres et équitables. Au Mali, comme partout ailleurs, la démocratie reste la meilleure base pour la stabilité et la prospérité, estime une note dont aBamako a eu des échos.

En attendant, la fixation de la date des élections, le gouvernement s'active sur le front de la réconciliation nationale. Après plus de 96 heures d’intenses cogitations, les délégués venus de l’intérieur du pays, du District de Bamako et de la Diaspora, en compagnie des membres du comité de pilotage, ont apporté des réglages et retouches nécessaires à l’avant-projet des Tdr qui avaient déjà été préparés avant leur arrivée. Les principales conclusions retenues ont été présentées par le rapporteur général du Comité de pilotage du Dialogue Inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, Boubacar Sow.