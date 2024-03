Tunisie: Ligue des champions | Dernière journée - EST-Al Hilal (Ce soir 20h00 à Rades) - Seule la victoire est belle...

Certes, un résultat nul suffirait aux "Sang et Or" pour composter leur billet pour les quarts de finale. Mais aux yeux des supporters qui seront présents sur les gradins de Radès, seule la victoire sera belle.

Tout entraîneur débarque à l'Espérance en technicien averti : la Ligue des champions est l'objectif suprême du club sur lequel il vaut mieux ne pas se tromper au risque de perdre sa place. Miguel Cardoso, qui a laissé une bonne première impression il y a une semaine en remportant une nette victoire devant l'ESS, a encore des choses à démontrer. Car si la première impression a été bonne, le travail n'est pas encore fini. Au contraire, ça ne fait que commencer et à Miguel Cardoso de savoir mettre en application ses idées face à un adversaire beaucoup plus coriace, en l'occurrence Al Hilal du Soudan.

L'adversaire du jour de l'Espérance manque, certes, de compétition à cause de l'arrêt de son championnat, mais il a donné du fil à retordre à tous ses adversaires en Champions League. Pour rappel, Al Hilal a infligé à l'aller une lourde défaite à l'EST sur le score de 3-1. Et comme la Champions League est la seule compétition qu'elle dispute, la formation soudanaise y met toute sa concentration et toute son énergie. Par ailleurs, les Soudanais sont à Tunis depuis une semaine pour préparer ce dernier match de la phase de groupes. Et pour motiver les joueurs, la direction du club leur a promis une prime royale. Pour Al Hilal, qui pointe à la troisième place du classement avec trois points de retard par rapport à l'Espérance, seule la victoire, même par le petit des scores, lui permet de se qualifier aux quarts de finale au vu du résultat du match aller.

Pour les hommes de Miguel Cardoso, un match nul suffirait. Mais aux yeux des supporters qui seront nombreux ce soir sur les gradins de Radès, seule la victoire sera belle. Pour sa première sortie officielle à domicile, au technicien "sang et or" de sortir le grand jeu pour ne pas décevoir le public.

A un joueur près !

On ne change pas une équipe qui gagne : l'entraîneur "sang et or" devra s'y fier, ce soir, à un joueur près. Mohamed Ben Ali devra retrouver son poste d'arrière droit après avoir purgé sa suspension. Car même s'il s'en est bien sorti, son remplaçant Raed Bouchniba doit encore soigner ses centrages dans les 30 derniers mètres. La logique veut que Ben Ali sera titularisé. C'est le seul changement à entrevoir pour les «sang et or».

Cela dit, Ghaith Ouahabi, qui a purgé également sa suspension, et Ghailane Chaâlali, opérationnel, sont à la disposition du staff technique. Autant de cartes à jouer en cours de jeu.

Formation probable : Memmiche, Ben Ali, Meriah, Tougaï, Ben Hmida, Aholou, Sasse, Tka, El Ayeb, Bukia et Rodrigues.