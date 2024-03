Tunisie: CAB - Rassurer les fans !

On attend une réaction des Cabistes après le récent revers à Gafsa...

En recevant l'ASSoliman au Stade 15-Octobre, les camarades de Ben Zitoun s'efforceront de renouer avec la victoire, question de reprendre confiance en leurs moyens. Le parcours est encore long et les Cabistes ont besoin de sérénité pour la suite de la compétition. Chaque point pèse lourd dans cette poule de play out où chaque équipe défendra ses chances bec et ongles jusqu'au bout ! Il n'est donc pas permis, pour ce qui concerne le CAB, de manquer le moindre rendez-vous à domicile d'autant qu'il demeure fragile en déplacement. Contre les Cap-bonais, il tâchera tout simplement de conserver sa place de leader. Il en a largement les moyens et il l'a montré de belle manière lors de ses dernières sorties devant son public.

On peut penser que les conditions lui sont, à cette occasion, favorables, mais attention, l'adversaire n'est pas facile à manier quand il joue hors de ses bases. L'on se rappelle encore la défaite concédée contre cette même équipe la saison dernière à Bizerte en play out également. Le staff technique, prenant les précautions nécessaires en cours de semaine, a tenté d'apporter certaines corrections aux défaillances constatées, le week-end passé, face à EGSG. Il n'a pas négligé non plus le côté psychologique puisque le moral à été quelque peu sapé à la suite de la première défaite dans ce mini-championnat. On s'attend, par conséquent, à voir les Cabistes livrer un match plein contre leurs hôtes du jour.

Des absences de taille

La formation «jaune et noir», qui a pourtant commencé à se stabiliser ces derniers temps, se voit malheureusement chambardée à nouveau. En effet, on enregistre des absences à la pelle puisque pas moins de 5 cadres de l'équipe ne seront pas là cet après-midi. Il s'agit de Seydi, Alhassan Conté, Othmani, tous trois blessés, alors que Bouallegui et Fellahi sont suspendus. Excusez du peu ! Seulement, l'entraîneur Kanzari, qui n'est jamais résigné, saura certainement trouver les suppléants appropriés !

Il est fort probable qu'il aligne d'entrée le jeune Rhimi comme excentré gauche et décale Akremi à l'axe central de la défense à côté de Allalah. Devant, Ferchichi, Cissoko, Oussama Ali et Mideni (ou Haroun Meriah pour une seconde chance) ont de fortes chances d'évoluer ensemble à l'entrejeu. Quant à Ben Zitoun, il pourrait être épaulé par le Nigérian A. Nurruden, une première pour lui en attaque. L'incorporation éventuelle de Mechergui, Rhibi, Ben Aissa ou encore les nouveaux jeunes appelés en sénior que sont Allouche et Ouedfen serait tributaire de la tournure que prendra le match.