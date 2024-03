Tunisie: Exposition de groupe à l'espace Art et Culture Hedi Turki, jusqu'au 10 Mars 2024 - L'univers de l'informel

Ils sont onze dans cet «univers croisé». Ce chiffre dans les traditions ésotériques africaines oriente vers le renouvellement des cycles vitaux et de la communication des forces vitales.

L'art qu'ils présentent capte, illustre et réconcilie avec la vie où l'âme et l'esprit se rencontrent comme se rencontrent les oeuvres exposées, où la photo numérique côtoie l'huile sur toile, où le photomontage fait face à la sanguine, où la céramique émaillée se mêle à sa voisine déjà cuite, où les techniques mixtes plongent dans l'encre et l'acrylique et où la feuille d'or essaie de se frayer un chemin dans ce monde «cimaisique».

Badr Klidi, Lassâad Ben Alaya, Nadia Hmani Mejri, Amin Boussoffara, Inès Zili, Sarra Ben Attia, Sana Jemmali Ammari, Kaouther Jardak, Sabra Ben Fradj, Héla Sarraj et Houyem Kotti semblent me chuchoter à l'oreille que participer c'est vivre deux fois, une dans la virtuosité de l'être qui affermit sa cohésion et l'autre la continuité du geste qui compose avec la réalité et qui crée toute une histoire, leur histoire.