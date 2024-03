Ile Maurice: Un bébé admis disparaît

Une petite fille d'un an admise à l'hôpital Dr A.G Jeetoo a tout bonnement disparu mercredi. C'est ce qu'a relaté une infirmière de la salle 3.5 aux policiers du poste de l'établissement hospitalier.

Elle a expliqué que la fillette avait été admise à l'hôpital le 23 février après avoir bu de la méthadone, mais en la cherchant mercredi dernier dans la salle, dans le couloir et dans les toilettes, elle n'a pu mettre la main sur elle. L'enfant, finalement retrouvée chez ses parents le lendemain, a été placée sous la responsabilité de la Child Development Unit (CDU) et réadmise en salle à l'hôpital Jeetoo.

Dès lors, des questions fusent sur la sécurité des enfants dans les hôpitaux. Ainsi, rappelle Stéphanie Anquetil, députée et responsable du dossier bien-être des enfants et de la famille au Parti travailliste (PTr), il est important de tirer la sonnette d'alarme après ce cas. «Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il ne faut pas que les enfants admis soient laissés sans aucune surveillance.» Quand l'enfant est sous la supervision de la CDU, il faut en permanence un officier au chevet de l'enfant, ajoute-t-elle. De plus, à l'heure des visites, il y a un incroyable va-et-vient dans les salles d'hôpitaux et il est impensable de laisser un enfant, surtout en bas âge, livré à lui-même.

La députée rouge fait aussi ressortir d'autres aspects à prendre en considération comme la prise en charge même du bébé. «Qui lui donne à manger, change ses vêtements et autres ?» Stéphanie Anquetil demande donc au ministère de l'Égalité des genres et à celui de la Santé de revoir leur protocole en ce sens. Du côté du premier ministère, l'on explique que l'enfant n'était pas sous la supervision de la CDU lorsqu'elle a disparu. Elle avait été emmenée, nous dit-on, par ses parents. «Désormais l'affaire a été référée à la police et c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ce cas précis.»