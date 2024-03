Ile Maurice: Le PM rassure les habitants

Dans une déclaration à la presse hier, le Premier ministre Pravind Jugnauth est revenu sur ses impressions après sa visite à Agaléga et a tenu à répondre aux doléances de la population. Quant aux vols commerciaux, il y a tout un plan à mettre en place.

Depuis une semaine, les habitants parlent pratiquement d'une seule voix. La piste et la jetée, inaugurées jeudi, sont bien, mais cela change quoi à leur vie au quotidien ? «Cela facilitera grandement la qualité de la vie des habitants. Ne serait-ce que par l'acheminement plus simple et rapide des produits. Le débarquement sera aussi plus rapide», a expliqué Pravind Jugnauth. Selon lui, ce sont des poumons de développement, qui engendreront plus de développement dans le futur. Il a aussi parlé d'un hôpital dernier cri pour les habitants. «Il est aussi désormais plus facile pour le personnel, que ce soit médical ou enseignant, de faire le déplacement vers Agaléga.»

Le chef du gouvernement a aussi évoqué les vols commerciaux. Mais ce n'est pas pour tout de suite, car il faudra trouver un moyen de rentabiliser les déplacements de l'ATR. «Cela ne veut pas dire qu'il faut tout rentabiliser. L'exemple est le Dornier», a-t-il tenu à préciser. Avant de voir les vols commerciaux, il faudra voir les coûts et la logistique avec Air Mauritius. «Toujours est-il que cela laisse désormais envisager des vols de plusieurs personnes, chose qui était impossible avec le Dornier.»

Revenant sur le problème de logement, le Premier ministre a concédé que son gouvernement a promis 50 unités résidentielles depuis longtemps, mais que cela ne s'est pas concrétisé en dix ans. Il a évoqué des contraintes comme le manque de matériaux et de personnel qualifié pour les constructions à Agaléga. «Mais la volonté est là. Tout comme nous avons construit 8 000 logements à Maurice et aidons Rodrigues, Agaléga aura les mêmes opportunités.»

Encore une fois, le Premier ministre a martelé qu'il n'y a aucune base militaire et que tout le monde a pu constater cela de visu.

Ehsan Juman et Aadil Ameer Meea, députés de la circonscription où se trouve Agaléga, ont remis du matériel scolaire aux élèves de MEDCO.

Un hôpital dernier cri dévoilé

Un nouvel hôpital sera bientôt opérationnel à Agaléga. Il s'agit d'une immense structure construite pour la cinquantaine de techniciens indiens qui travailleront sur l'île. Cependant, le Dr Prabhu, médecin en charge de cet hôpital, a expliqué qu'il collabore pleinement avec le Dr Hetish Seebah, médecin posté à Agaléga. À l'avenir, lorsque les patients auront des complications, ils pourront être référés à cette instance par le médecin. Pour l'instant, l'hôpital est totalement équipé, mais pas opérationnel. Des analyses sanguines poussées ou encore des opérations pourront être faites sur l'île. Il y a aussi une ICU et une Burns Unit, entre autres. À l'avenir, une unité de maternité est prévue. «Mais, pour cela, il faudra avoir une équipe de spécialistes sur l'île. Lorsque ce sera le cas, les évacuations vont diminuer.»