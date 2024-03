Madagascar: CREM - Le capital humain en maître mot

Le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM) a livré hier ses analyses pointues sur la conjoncture et la structure économique du pays. Au coeur de ses recommandations se trouve l'investissement dans le capital humain comme clé du développement.

« L'éducation, la formation et la valorisation des acquis sont non seulement des impératifs mais également des catalyseurs indispensables à une meilleure productivité, garante d'une croissance économique soutenue. Nos jeunes, avec leur potentiel immense, sont les artisans de ce développement en devenir. Ils représentent un vivier d'idées, de compétences et d'innovations qui doit être nourri et soutenu par des politiques publiques audacieuses », a souligné David Olivaniaina Rakoto, président du conseil d'administration du CREM.

En outre, l'économie malgache nécessite des investissements dans le capital physique, les machines et les avancées technologiques pour stimuler la croissance. Malgré le potentiel prometteur, Madagascar est confronté à une réalité complexe, selon le CREM. « La faible production entrave la dynamique économique du pays et interrompt une trajectoire de croissance durable. De plus, les chocs externes, tels que les conflits en Ukraine et en Israël, influent sur notre économie extravertie », a ajouté David Olivaniaina Rakoto.

Les économistes soulignent également l'importance d'une bonne gouvernance comme une voie vers le développement. Pourtant, malgré ces perspectives positives, des défis persistent.

« Si le taux de chômage reste relativement bas, un spectre menace le panorama économique : une inflation avoisinant les deux chiffres », interpelle le CREM.