Madagascar: Développement - Trois nouveaux projets signés avec la France

Par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD), la France témoigne du renforcement de la coopération bilatérale avec le pays.

Dans cette optique, trois nouveaux projets ont été signés hier à la primature Mahazoarivo entre le gouvernement malgache et l'AFD. Avec un portefeuille à hauteur de 88 millions d'euros, l'AFD contribue au développement du pays, une partie devant être remboursée et l'autre non.

Le premier projet, axé sur l'urbanisation de six villes dont Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana, Mahajanga et Toamasina, entre dans le cadre du projet Padev 2. Ce projet sera chapeauté par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Le second projet concerne l'agriculture avec un financement de 14 millions d'euros. Le troisième, le projet PPRM, concerne également l'agriculture avec une enveloppe de 227 millions d'euros, dont 25 millions proviennent de l'AFD et le reste de la Banque mondiale.