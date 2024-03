Madagascar: Viavy Film Festival - La deadline pour le concours de films prolongée

La toute première édition du Viavy Film Festival se tiendra les 15 et 16 mars au Canal Olympia Andohatapenaka. Un concours de films est prévu, et la date limite de l'inscription a été prolongée jusqu'au 8 mars.

Deadline rallongé. Au lieu de clore ses portes le 3 mars comme prévu initialement, l'inscription pour le concours de films du Viavy Film Festival offre une opportunité prolongée jusqu'au 8 mars. En collaboration avec Canal+ et Fireflies, Ony Andriananantany et Koloina Andriamanantsoa ont initié la première édition du Viavy Film Festival, qui se tiendra avec éclat les 15 et 16 mars au Canal Olympia Andohatapenaka.

«Suite à une avalanche de demandes et de messages qui nous sont parvenus, nous avons pris la décision de prolonger la période d'inscription d'une semaine. Vous avez désormais jusqu'au vendredi 8 mars pour soumettre vos oeuvres sur notre site. Les critères demeurent inchangés. C'est-à-dire tout film écrit, produit ou réalisé par une femme, d'une durée comprise entre une et 45 minutes, aura la chance de concourir pour les prestigieux trophées de la Tresse d'Or, la Tresse d'Argent et le Prix du Jury Somala, présidé par la cinéaste renommée Felana Rajaonarivony», souligne Koloina Andriamanantsia, l'organisatrice.

Riche en partage

En outre, les deux jours de festival seront enrichis par une série d'ateliers et de formations animée par des professionnels éminents tels qu'Andry Rakotoarivony pour la lumière, Andry Ranoarivony pour le son, Tovo Rasoanaivo pour la réalisation, Feno Mahery pour le langage cinématographique, Anton Khan pour la production et Yves Hanchar pour l'écriture et la réalisation, apportant ainsi une valeur ajoutée inestimable aux participants. «Le festival est une opportunité gratuite, où se succéderont des ateliers, des conférences et des rencontres. Il sera également une plateforme de diffusion pour des films sélectionnés et inédits, traitant de sujets sensibles concernant les femmes en général», explique Onjatiana Razafindrakoto, marraine du festival et directrice générale de Canal+ Madagascar.

Le Viavy Film Festival se positionne donc comme un catalyseur pour inspirer ces jeunes femmes à poursuivre leurs rêves dans les domaines créatifs, en particulier dans l'industrie cinématographique.