Madagascar: Lutte / Jeux olympiques - La participation aux circuits qualificatifs incertaine

La négociation se poursuit entre la Fédération malgache des luttes et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Une rencontre entre les deux parties s'est déjà tenue il y a plus d'une semaine. La fédération est en attente de la confirmation du ministère sur le nombre des membres de la délégation en vue des circuits qualificatifs aux Jeux Olympiques.

Quatre lutteurs sur les huit prévus initialement disputeront les Jeux africains d'Accra du 8 au 11 mars. Les championnats d'Afrique se dérouleront du 14 au 19 mars en Égypte et le tournoi de qualification olympique du 22 au 24 mars, dans la même ville d'Alexandrie.

La fédération envisage d'y aligner six athlètes. Deux autres, outre ceux engagés aux Jeux africains, devraient rejoindre l'Égypte avant la mi-mars. «Nous avons engagé six athlètes aux championnats d'Afrique et au tournoi de qualification. Nos dossiers ont été déposés il y a deux mois. Nous avons déjà payé les visas, les droits d'engagement de 100 euros par personne par compétition, la licence internationale d'une valeur de 100 euros, les frais de vaccination contre la fièvre jaune et la poliomyélite exigée par le gouvernement égyptien», souligne le président de la fédération, Mamitiana Raveloson.

Qualifiable

«Les deux finalistes par catégorie obtiendront le ticket olympique. Au cas où les athlètes ratent les qualifications continentales, nous pourrons encore espérer les wild cards en participant à ces circuits», explique le patron de la discipline. Les sélectionnés sont en regroupement intensif depuis mi-janvier. Ils sont pris en main par l'expert de la fédération internationale, Frédéric Rubio, depuis deux semaines, à l'ANS Ampefiloha.

%

La fédération avec l'expert a déjà établi la liste des athlètes ayant le potentiel aux circuits qualificatifs. Quatre filles sont qualifiables selon l'expert, en l'occurrence Victorine Rasoamalala (50kg), Emma Rasoanantenaina (53kg), Malala Soloniaina (57kg) et Elodie Rasoarimalala.

Et les garçons sont Mbolalalaina Rakotoniaina (74kg), Falihery Randrianantoandro (65kg) et Julien Rakotomanana (57kg). Ces lutteurs ont tous ravi la médaille d'or aux Jeux des îles et ont en majorité remporté des médailles aux championnats d'Afrique et aux Jeux de la Francophonie.