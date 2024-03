Madagascar: Diana - Les acteurs de la Planification spatiale maritime mobilisés

Après l'atelier jumelé concernant la vulgarisation régionale de l'Atlas maritime à jour et du document de Planification Spatiale Maritime (PSM) Diana pour les communes d'Ambanja et Nosy-Be, celui d'Ambilobe s'est tenu hier.

La région Diana dispose d'un vaste espace marin, étalé sur environ 550 km de côtes, comprenant à la fois le littoral qui abrite les formations de mangrove, les baies réputées pour leurs ressources halieutiques et leurs attraits touristiques. En outre, la haute mer de 200 milles pour la ZEE (Zone Économique Exclusive) constitue le socle de l'espace de croissance auquel Diana est vouée sur l'échiquier national.

La gestion équilibrée et structurée de cette précieuse portion du territoire régional doit s'appuyer sur d'autres outils d'aménagement du territoire. Dans le cadre de cette démarche, à travers l'appui technique et financier de WWF Madagascar, la région a pu, courant de l'année 2023, mettre à jour son Atlas maritime et élaborer pour la première fois un document de Planification Spatiale Maritime, vision 2042.

Lors de cet atelier, le technicien de la région Diana, Davy Bezara, a tenu à expliquer les tenants et aboutissants de ces deux outils qui vont être les compléments de deux documents stratégiques (SRAT et PRD), déjà en possession de la région. Mais il est davantage orienté vers l'espace maritime. Lors de la présentation, il a annoncé que l'Atlas est un document qui contient des informations sur tout ce qui concerne l'océan et qui peut être lu à l'aide d'une carte. Citons, entre autres, la température, la profondeur, l'écosystème, le site du pont des tortues, la mangrove... Sans oublier les infrastructures et équipements maritimes.

À son tour, le directeur du développement du gouvernorat, Théogène Belahy, qui représentait le gouverneur, a également déclaré que l'existence de cet outil est nécessaire pour prendre des décisions sur le développement du territoire et aussi pour connaître la réalité dans la zone maritime de la région Diana.

Concrétisation

« Nous savons tous que de nombreuses personnes vivent dans cet espace maritime, mais l'organisation et la gestion de cet océan ne peuvent être assurées par une seule personne pour que les richesses soient durables », a-t-il affirmé, tout en insistant sur la valeur de ces documents qui n'ont pas besoin d'être conservés dans un tiroir. Au cours de l'atelier, il y a eu un examen des activités prioritaires à réaliser en matière de tourisme durable et d'énergie renouvelable.

La concrétisation de ces deux outils complémentaires nécessite la volonté politique des administrations à tous les niveaux et l'appropriation des utilisateurs et des bénéficiaires finaux. Dans le cadre de ce processus, leur vulgarisation est une étape incontournable.