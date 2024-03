Madagascar: Révision électorale - Antananarivo enregistre le plus d'électeurs inscrits

Inversion de situation. Lors de la refonte totale de la liste électorale, la province d'Antananarivo figurait parmi celles qui enregistraient le moins d'électeurs inscrits. Cette fois-ci, c'est elle qui est la province avec le plus d'inscriptions à la Révision annuelle de la liste électorale (RALE), avec 139 926 électeurs après l'arrêt provisoire du 15 février dernier.

Au niveau national, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) se dit satisfaite des résultats provisoires de la RALE, qui selon Dama Andrianarisedo, son président, hier à Alarobia lors d'une conférence de presse, est la plus prolifique des RALE depuis cinq ans. 3,92 %, c'est l'augmentation du nombre d'inscrits, ce qui équivaut à 432 578 nouveaux électeurs. « Des efforts ont été fournis pour atteindre cet objectif. Je réfute les allégations disant que la Ceni ne travaille pas, vu que cette RALE est la plus prolifique des cinq dernières années», a-t-il expliqué. Au niveau régional, la région Analamanga vire aussi en tête avec 91 216 nouveaux électeurs. Et l'Avaradrano est le district avec le plus d'inscriptions.

Plus que prévu

Au début de l'ouverture de la Révision annuelle de la liste électorale en fin d'année dernière, la Ceniprévoyait une augmentation d'environ 2,50 %.

En ce moment, avec les 3,92 %, le résultat dépasse les prévisions de l'organe de préparation des élections. Cependant, ce pourcentage est susceptible de changer, car d'un côté, l'inscription va rouvrir dès le retour de la liste au niveau des «Fokontany».

%

Et d'un autre côté, Dama Andrianarisedo, dans son compte-rendu, annonce 87 620 suspicions de doublons qui vont bientôt être examinées afin d'avoir une liste plus exhaustive. À en croire les dires du président de la Ceni, la liste va bel et bien évoluer, mais il est plus probable qu'elle augmente, vu que toutes les suspicions de doublons ne seront pas forcément avérées.

De plus, les électeurs auront encore un temps pour s'inscrire avant l'arrêtage définitif de la RALE au 15 mai prochain. Dès l'arrivée de la liste aux «Fokontany», les électeurs auront vingt jours pour vérifier la véracité des informations ou s'inscrire pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Dama Andrianarisedo explique que le début de ces vingt jours varie selon l'arrivée de la liste à chaque «Fokontany». Hier, quelques «Fokontany» de la capitale ont déjà vu la liste arriver et pourront la rouvrir dès ce jour.