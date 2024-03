Madagascar: Santé publique - Une caravane médicale dépiste les cancers chez les femmes

La caravane médicale va sillonner l'Est du pays. Une offre spéciale sera disponible pour les femmes.

Une opportunité pour les femmes. Les femmes de l'Est de Madagascar auront droit à un dépistage gratuit des cancers féminins. La caravane médicale «Sarobidy ny Aiko», qui a quitté la capitale hier pour sillonner l'Est, effectuera un dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. « En cas de détection d'un cancer, les traitements commenceront immédiatement, si possible », indique une source auprès du ministère de la Santé publique, lors du départ de la caravane au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Plusieurs offres seront disponibles pendant ces soins de proximité, en plus du dépistage des cancers. « Il y aura des consultations générales, mais aussi des consultations de maladies spécifiques, telles que la cardiologie, l'endocrinologie, l'otorhinolaryngologie (ORL), des services de planning familial, de vaccination, de l'échographie, de la radiographie, des soins dentaires, des soins oculaires, des dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle », cite, entre autres, notre source.

Outre les soins médicaux, la Brigade féminine de proximité (BFP) du ministère de la Sécurité publique participera également à cet événement. Elle sera chargée de la prise en charge des victimes de violences et de viol. Des sensibilisations sur la lutte contre les violences et les viols seront également menées. La caravane stationnera dans quatre districts. Aujourd'hui, elle sera à Moramanga, dans la région Alaotra-Mangoro. Demain, elle sera à Brickaville, région Atsinanana. L'équipe poursuivra sa mission à Fénérive-Est, région Analanjirofo, le 5 mars.

Cette mission se terminera le 7 mars à Toamasina, région Atsinanana, où se tiendra la célébration officielle du 8 mars, journée des femmes, cette année. Ces soins de proximité, offerts par cette caravane médicale, fruit d'une collaboration entre l'association Fitia dirigée par la Première dame Mialy Rajoelina, le ministère de la Santé Publique, le ministère de la Population, le ministère de la Sécurité publique et les partenaires techniques et financiers, seront gratuits et de qualité.