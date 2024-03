Madagascar: Environnement - Les jeunes tirent la sonnette d'alarme

Les jeunes tirent la sonnette d'alarme pour la préservation des faune et flore.

Le trafic illicite des espèces faunistiques et floristiques menacées s'accentue. Les jeunes veulent prendre leurs responsabilités pour les préserver. Hier a été une journée riche pour le Collectif des OSC des Jeunes Engagés Atsimo Andrefana (COJEAA), à l'hôtel Colbert Antaninarenina, avec la remise des prix pour les projets gagnants du concours "Voices for Nature".

Ce concours a donné plusieurs opportunités aux jeunes de déclarer leurs idées innovatrices pour la préservation de ces biodiversités. Vingt-six jeunes ont participé au concours et trois d'entre eux ont été les heureux gagnants.

Le plaidoyer pour la préservation des biodiversités a été l'objet du concours. Les trois projets ont été très importants pour inciter tout un chacun vers un objectif. Il y avait ceux qui souhaitaient que le budget pour la préservation de l'environnement soit renforcé, le deuxième pour que les infrastructures des acteurs locaux soient également multipliées et le troisième pour la préservation des tortues et des bois menacés. Ces projets ont été destinés aux autorités compétentes afin qu'ils soient appliqués et également pour avoir des conséquences positives.

« Je pense que le budget pour le ministère de l'Environnement est insuffisant par rapport à ses activités. Mon projet se porte dans ce cas vers la demande et l'incitation, premièrement pour le président de la République de valoriser ce ministère pour que les activités pour la préservation de ces biodiversités soient atteintes », explique Tojoniaina Alain Randrianaritiana, l'un des trois gagnants du concours et également membre d'une association pour la protection de l'environnement. Les jeunes ne sont pas en reste sur les faits et les événements qui se passent dans la Grande Île. Ces projets le démontrent en ajoutant que leurs objectifs sont d'inciter les autorités à assumer leurs propres responsabilités.